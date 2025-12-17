La pastelería más antigua de Bogotá tiene origen español y ha logrado mantenerse abierta durante casi nueve décadas, superando distintos momentos históricos de la ciudad, entre ellos ‘El Bogotazo’ de 1948. Se trata de la pastelería La Florida, un establecimiento tradicional ubicado en el centro de la capital que abrió sus puertas en 1936, cuando la carrera séptima con calle 20 comenzaba a consolidarse como un punto comercial estratégico.

Según los registros históricos del negocio, La Florida fue fundada por inmigrantes españoles que vieron en esa zona una oportunidad para emprender en el sector gastronómico. En sus inicios, el local contaba únicamente con cuatro trabajadores, ya que se encontraba en una etapa temprana y aún no era ampliamente conocido por los bogotanos. Con el paso del tiempo, el lugar fue ganando reconocimiento entre los habitantes y visitantes del centro de la ciudad.

Durante su trayectoria, la pastelería ha sido testigo de importantes transformaciones urbanas y sociales en Bogotá. Uno de los episodios más críticos que logró superar fue ‘El Bogotazo’, ocurrido el 9 de abril de 1948, cuando gran parte del centro quedó afectada por los disturbios. A pesar de ese contexto, La Florida continuó operando y se mantuvo como un punto de referencia para varias generaciones, conservando su actividad comercial hasta la actualidad.

Allí se encuentran postres, pasteles y todo tipo de repostería de gran calidad que ha ganado fama entre los comensales capitalinos. Incluso, de acuerdo con lo narrado por sus dueños, en este establecimiento todavía se puede disfrutar de desayunos muy tradicionales como el chocolate con queso, pan, changua, almojábanas, arepas de queso o peto y más.

¿Quién fundó la pastelería La Florida?

La pastelería La Florida fue fundada por el español José Granés. Su historia está ligada a un contexto migratorio marcado por la situación política en Europa durante la primera mitad del siglo XX. Granés decidió salir de España ante el crecimiento del franquismo, un fenómeno que llevó a miles de ciudadanos a buscar nuevos destinos fuera del continente europeo. En medio de ese proceso, el empresario tomó la decisión de emigrar y, por circunstancias de la vida, terminó estableciéndose en la capital colombiana.

Una vez en Bogotá, José Granés puso en marcha su conocimiento en el oficio de la pastelería y abrió La Florida, que con el tiempo se convirtió en un punto reconocido por su oferta de productos tradicionales y su ubicación estratégica en el centro de la ciudad. Desde sus inicios, el establecimiento se consolidó como un espacio frecuentado por residentes, trabajadores y visitantes, manteniéndose vigente a lo largo de los años como parte del patrimonio gastronómico de la capital.

¿Quién es el actual dueño de la pastelería La Florida?

La pastelería La Florida, uno de los establecimientos más tradicionales y reconocidos en el país, tiene actualmente como propietaria a Elsa Martínez. Ella hace parte de la familia que adquirió el negocio décadas atrás y que, desde entonces, ha estado al frente de su administración y continuidad. Martínez es una de las herederas del legado empresarial que se consolidó tras la compra del local a sus fundadores originales, y hoy figura como la dueña que representa la continuidad de esa historia familiar.

El origen de La Florida se remonta al español José Granés, quien fundó la pastelería y sentó las bases de su identidad. Posteriormente, el negocio fue adquirido por Eduardo Martínez, integrante de la familia que asumió el reto de mantener la tradición. En la actualidad, Elsa Martínez conserva ese legado, manteniendo viva la herencia tanto del fundador como del comprador que permitió que la marca se proyectara a lo largo del tiempo.

