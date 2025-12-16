En medio de los anuncios sobre la movilidad en Bogotá, Transmilenio presentó un recorrido temporal que se convierte en solución y hasta regalo para miles de pasajeros en la ciudad.

Del 13 al 24 de diciembre estará disponible la Ruta Navideña Troncal M09–H09, que conectará el Portal Tunal con el Museo Nacional a partir de las 6:00 de la tarde.

¿Cuáles son las paradas de la ruta navideña Troncal M09 – H09?

Para facilitar los desplazamientos de la ciudadanía hacia los principales puntos de encuentro navideños, estará disponible la ruta navideña Troncal M09 – H09, a partir de las 6:00 p. m. que conectará el Portal Tunal con el Museo Nacional, haciendo paradas en Parque, Biblioteca, Calle 40 Sur, San Victorino, Las Nieves, San Diego y Museo Nacional.

También estará disponible la Ruta zonal A024 ‘Ruta Navideña’ que conecta la Plaza de Bolívar y la Plaza Cultural Santamaria, funcionando desde el 13 al 23 de diciembre, con un horario de 6:00 de la tarde a 11:00 de la noche de lunes a sábado y del 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche en domingos y festivos.

“La Navidad en Bogotá implica un aumento considerable en la movilidad debido a las actividades culturales, comerciales y recreativas propias de la temporada, lo que requiere una operación fortalecida y coordinada para atender el incremento en la demanda. Por eso, a un precio justo y de manera más rápida el Sistema acerca a los ciudadanos y visitantes en Bogotá a los sitios donde están concentradas las actividades. Invitamos a nuestros usuarios a utilizar las nuevas rutas y planificar su viaje con anticipación”, afirmó María Fernanda Ortiz Carrascal, gerente general de Transmilenio.

Además, está en marcha un plan integral de refuerzo operativo, pedagógico y de control en las estaciones y portales con mayor demanda durante estas fechas.

Para este fin, fueron priorizadas estaciones estratégicas con alta concentración de usuarios, entre ellas Avenida Jiménez, Museo del Oro, Museo Nacional, San Victorino, Flores – Área Andina, Calle 76, Calle 100 y los nueve portales del componente troncal, con especial énfasis en los túneles del Portal 80, Ricaurte, Jiménez, Aguas – Universidades y San Diego.

El Plan Navidad contará con la participación de más de 1100 personas entre Gestores de Convivencia, el Equipo Táctico de Emergencias, los Anfitriones de Transmilenio, la Policía del Comando de Transporte Masivo y los guardas de seguridad privada.

Además, se intensificarán las actividades de prevención con campañas pedagógicas orientadas al autocuidado, la difusión del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, el cuidado de menores de edad y el recordatorio sobre la prohibición de transportar pólvora en el Sistema.

¿Cuál es la ruta más rápida de Transmilenio?

Una de las rutas más rápidas y directas de Transmilenio es la H27–B27, que conecta el Portal Norte con el Portal del Tunal, cruzando gran parte de la ciudad con solo 10 paradas intermedias. Esto permite recorrer todo ese trayecto en menor tiempo que muchas otras rutas que paran con más frecuencia.

Otra ruta destacada por su rapidez es la G46, muy utilizada para ir del norte de Bogotá hacia el sur (o viceversa) con solo unas pocas paradas intermedias. Según datos de usuarios y aplicaciones de planeación de viajes, este servicio puede completar parte del trayecto en aproximadamente 24 minutos, siempre que no haya congestión grave.

Además de estas, hay otras rutas que también se consideran rápidas porque cruzan la ciudad con menos paradas y sin necesidad de muchos transbordos. Entre ellas están K16–B16 (11 paradas) y F28–B28 (12 paradas), que conectan portales importantes de la red troncal.

Es importante tener en cuenta que el tiempo real de viaje puede variar según la hora del día y las condiciones de tránsito. En horas pico, incluso las rutas más directas pueden demorar más. Para saber cuál es la ruta más rápida para un trayecto específico, lo mejor es usar herramientas oficiales como TransMi App o la opción de ‘Planear viaje’ en el sitio web de Transmilenio.

