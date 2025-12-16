La reventa de pasajes y el ingreso irregular de usuarios continúan siendo uno de los principales desafíos para Transmilenio, de Bogotá. En este sentido, circula un video que se volvió viral en el que una mujer fue captada y puesta en evidencia.
Esta práctica ilegal no solo afecta las finanzas del sistema, sino que también provoca riesgos para la seguridad de los pasajeros y altera el normal funcionamiento de las estaciones, especialmente en zonas de alta afluencia como el centro de la ciudad.
Mujer captada revendiendo pasajes ya fue identificada
Después de que se difundiera la grabación, Transmilenio, a través de un comunicado, aseguró que ya tiene identificada a la mujer que estaría revendiendo pasajes de manera irregular y facilitando el ingreso de personas al sistema sin pagar en el centro de Bogotá.
La empresa rechazó este tipo de prácticas, al considerar que afectan la operación y la seguridad del sistema.
Además, confirmó que la mujer ya había sido intervenida en dos oportunidades. En esos procedimientos se le incautaron dos tarjetas y fue trasladada al Centro de Traslado por Protección (CTP), según recogió W Radio.
