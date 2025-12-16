La reventa de pasajes y el ingreso irregular de usuarios continúan siendo uno de los principales desafíos para Transmilenio, de Bogotá. En este sentido, circula un video que se volvió viral en el que una mujer fue captada y puesta en evidencia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Caos en Portal 80 de Transmilenio: indígenas entraron a las malas y sin pagar pasajes

Esta práctica ilegal no solo afecta las finanzas del sistema, sino que también provoca riesgos para la seguridad de los pasajeros y altera el normal funcionamiento de las estaciones, especialmente en zonas de alta afluencia como el centro de la ciudad.

Mujer captada revendiendo pasajes ya fue identificada

Después de que se difundiera la grabación, Transmilenio, a través de un comunicado, aseguró que ya tiene identificada a la mujer que estaría revendiendo pasajes de manera irregular y facilitando el ingreso de personas al sistema sin pagar en el centro de Bogotá.

Lee También

La empresa rechazó este tipo de prácticas, al considerar que afectan la operación y la seguridad del sistema.

Además, confirmó que la mujer ya había sido intervenida en dos oportunidades. En esos procedimientos se le incautaron dos tarjetas y fue trasladada al Centro de Traslado por Protección (CTP), según recogió W Radio.

Otro negocio en @TransMilenio, es que ni se sonrojan, qué descaro 😠, ratas inmunda, la peliteñida que vende el ingreso y los que entran ilegalmente al sistema. Qué asco 🤢🤮 pic.twitter.com/yI9nahOXAI — Ines del alma mía (@InesBetancur1) December 14, 2025 Operativos de Transmilenio contra los vendedores de pasajes La entidad precisó que, específicamente en la estación Sans Façon, durante el presente año se han adelantado cinco intervenciones contra este tipo de conductas. Como resultado, se han decomisado 18 tarjetas, impuesto siete comparendos y efectuado cuatro traslados al CTP. De acuerdo con cifras oficiales, en lo corrido de 2025 se han incautado más de 5.300 tarjetas utilizadas de forma irregular y se han aplicado más de 320 medidas correctivas a personas involucradas en la evasión del pago del pasaje. Estas acciones hacen parte de la estrategia para enfrentar el ingreso irregular y la evasión en TransMilenio, uno de los principales retos operativos del sistema de transporte público de Bogotá. Las autoridades y la empresa operadora han intensificado los controles para frenar a los llamados “colados” y a quienes facilitan su ingreso mediante la venta informal de accesos. A pesar de estas acciones, la presencia de revendedores persiste y suele reactivarse en puntos estratégicos, lo que mantiene abierto el debate sobre la eficacia de las medidas de control y la necesidad de estrategias más integrales para enfrentar este fenómeno.

* Pulzo.com se escribe con Z