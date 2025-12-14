La movilidad en el suroccidente de Bogotá se vio afectada en la noche de este domingo 14 de diciembre, luego de un siniestro vial registrado en la intersección de la avenida de Las Américas con avenida Boyacá, hecho que obligó a suspender temporalmente la operación de dos estaciones de Transmilenio.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Hombre murió en medio de una pelea en una estación de Transmilenio; lo atacaron con arma)

De acuerdo con la información oficial del sistema, el accidente —catalogado como una novedad ajena a la operación— provocó el cierre de las estaciones Avenida Boyacá y Marsella en el sentido occidente-oriente.

Transmilenio informó que, como medida preventiva y mientras se atiende la emergencia, la estación Avenida Boyacá dejó de operar temporalmente en el sentido hacia el oriente. Minutos después, se confirmó que la estación Marsella también quedó fuera de servicio en el mismo sentido.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gato Gómez (@gatonoticiasbogota)

Ante la situación, la flota del sistema fue enviada al carril mixto, lo que ha provocado demoras en la frecuencia de los buses y mayor congestión vehicular en la zona.

Lee También

Servicio suspendido temporalmente en las estaciones Av. Boyacá con Américas y Marsella, sentido occidente-oriente. Un ciudadano falleció tras ser atropellado por un articulado de TransMilenio cuando, al parecer, intentaba ingresar de forma irregular a la estación

📷: @NoticiasBta pic.twitter.com/WvO6BkIrYS — NoticiasBta (@NoticiasBta) December 15, 2025

Las autoridades de tránsito y los organismos de emergencia hicieron presencia en el lugar para atender el siniestro vial y restablecer la movilidad en este cruce del suroccidente de la capital.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas ni sobre las causas exactas del accidente. Sin embargo, versiones preliminares señalan que habría una persona fallecida.

* Pulzo.com se escribe con Z