Un grave accidente se registró en la última hora en el barrio Yomasa, al sur de Bogotá, de acuerdo con información divulgada por ‘Gato Noticias’, de Olímpica Stereo.

Las imágenes compartidas muestran una escena de alto impacto: una camioneta azul con uno de sus costados destruidos y un bus del SITP detenido a pocos metros, en medio de la emergencia vial.

De acuerdo con las primeras versiones citadas por ‘Gato Noticias’, el conductor de la camioneta habría ignorado una señal de pare. En ese momento, el bus del sistema de transporte público lo habría embestido con fuerza, arrastrando el vehículo particular directamente contra una vivienda del sector.

Qué pasó con el accidente en Yomasa

El choque dejó al conductor de la camioneta con varias lesiones, según el mismo medio, mientras los organismos de emergencia evalúan los daños estructurales en la vivienda afectada y verifican si hay más personas heridas.

Las autoridades ya hacen presencia en la zona y avanzan en la investigación para determinar responsabilidades y establecer si hubo exceso de velocidad o fallas mecánicas involucradas en el siniestro.

