Una grave situación se presentó en la mañana de este miércoles en el sector de Yomasa, llegando a Usme, ya que justo en la Y, en la que se encuentran la avenida Caracas con la avenida Boyacá, un camión se quedó sin frenos y causó un gran accidente.

Según se ha podido conocer en los primeros informes, el camión primero se llevó un Chevrolet Spark color gris, dejándolo completamente destrozado. Luego se chocó con una motocicleta, en la que el conductor se salvo de forma casi milagrosa, y finalmente se llevó por delante a un peatón, que perdió la vida en ese mismo instante.

De inmediato llegaron las autoridades para cerrar ese lugar y comenzar con la investigación, además de hacer el levantamiento del cuerpo del peatón que perdió la vida.

Por esta situación la vía está cerrada y la congestión es enorme, por lo que las autoridades recomiendan tomar vías alternas porque el proceso aún puede tardar varias horas.

Por su parte, cabe destacar que el servicio de los alimentadores desde el Portal Usme está suspendido precisamente porque no hay cómo pasar, así que también debe tenerlo en cuenta.

Lo cierto es que avanzan las investigaciones para determinar qué causó la falla del vehículo que terminó causando toda esta situación en el sur de Bogotá.

