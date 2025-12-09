La tradicional Noche de Velitas en Valledupar quedó marcada por un fatal accidente ocurrido en la madrugada del 8 de diciembre, cuando Samuel David Cabas Cuello, de 16 años, perdió la vida tras estrellarse en un vehículo que había tomado sin autorización. El siniestro se registró en la carrera 5 con calle 9B del barrio Novalito, al norte de la ciudad.

Según relató su familia en entrevista con Radio Guatapurí, el adolescente se encontraba en la casa de su abuela paterna, en el barrio Cañahuate, compartiendo con allegados. Allí, junto a dos amigos, Roberto Gutiérrez Bobadilla y Fabián Pumarejo Gómez, tomó las llaves de un Mazda blanco de placas de Bogotá, con el pretexto de conectar un celular al sistema eléctrico del vehículo. Aunque el propietario permitió acceder al carro únicamente para ese fin, los jóvenes lo encendieron y salieron sin que los adultos se percataran.

Ángel Cabas, padre del menor, contó que descubrió lo ocurrido cuando el dueño del vehículo expresó preocupación por su paradero. Al llamar a su hijo, Samuel respondió que solo estaban “dando una vuelta por aquí”. El padre le exigió volver de inmediato, pero minutos después el adolescente perdió el control del automóvil, que terminó destruido tras un fuerte impacto. La colisión fue tan violenta que piezas como el motor y la batería quedaron dispersas en la vía.

Samuel quedó atrapado dentro del carro. Un paramédico que atendió la emergencia explicó que la posición de su cabeza dificultó cualquier intento de escape. El Cuerpo de Bomberos acudió para rescatarlo, pero el joven murió en el lugar debido a la gravedad de sus heridas.

Los dos pasajeros, de 17 y alrededor de 18 años, solo sufrieron contusiones leves. De acuerdo con medios locales, Roberto Gutiérrez presentó raspones en la mano derecha, mientras que Fabián Pumarejo terminó con dolor en la espalda y heridas superficiales en el rostro. Ambos fueron trasladados a la clínica Médico Centro para valoración.

El padre de la víctima aclaró que su hijo no tenía experiencia en conducción y aseguró que jamás le había entregado un vehículo. También comentó que él mismo llegó en taxi a la reunión familiar para evitar cualquier riesgo asociado al consumo de alcohol.

Samuel David cursaba noveno grado en el Colegio Domingo Savio. Su familia lo recordó como un joven cercano, atento y comprometido con actividades religiosas desde muy pequeño, especialmente con el grupo Emaús. Aquella noche, incluso, había decidido pasar la celebración de Velitas con sus seres queridos en vez de asistir a un servicio voluntario al que estaba programado.

