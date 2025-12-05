El jueves 4 de diciembre por la mañana, un gravísimo accidente se produjo en la vía La Calera-Sopó, en Cundinamarca. El suceso involucró un automóvil de alta gama marca Ferrari, una motocicleta e impactó también a varios transeúntes. Según los informes preliminares, el auto, reconocido como un modelo Ferrari 488 GTB, perdió el control debido al exceso de velocidad, desencadenando el fatídico evento. Desafortunadamente, un motociclista perdió su vida en el accidente, produciendo gran conmoción en la zona, mientras servicios de emergencia actuaban para resolver la situación.

Sigue a PULZO en Discover

El Ferrari 488 GTB, lanzado en 2015, es un vehículo de lujo que se distingue por su potente motor V8 biturbo de 3.9 litros que desarrolla 670 caballos de potencia, según se informa, puede acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 3 segundos. En ese sentido, el accidente en la vía La Calera-Sopó pone de manifiesto la necesidad de prudencia al conducir, especialmente con coches tan potentes.

El 488 GTB es un auto reconocido no solo por su rendimiento, sino también por su estética. Con un precio en Colombia cercano a los 1.500 millones de pesos, es un diseño exclusivo del reconocido Flavio Manzoni. En 2016, obtuvo el premio Red Dot al Mejor Diseño de Producto. Además, varias características del auto realzan su exclusividad, como la tapicería negra y asientos forrados en Alcántara, y las placas identificativas del equipamiento y tapas de carbono con el logo Tailor Made.

El vehículo está a nombre de una empresa desde el año 2016 y, según los documentos, figura es la Coordinadora de Servicios Parque Cementerio S.A.S, quienes se identifican con el acrónicmo de Coorserpark, cuyas labores es ofrecer servicios funerarios y son dueños de Capillas de la Fe y otras compañías dedicadas a actividades exequiales, cuyo propietario es Adolfo Reyes Gómez, que da conferencias sobre emprendimiento y carros de lujo, según informó El Tiempo.

Lee También

Precisamente, en Noticias Caracol se reveló que este hombre era el que iba manejando el Ferrari y, aunque se desconocen las causas del siniestro, se sabe que se le practicó una prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, por lo que se encuentra en libertad mientras avanza el proceso.

Además, en las últimas horas se identificó al motociclista que murió en este accidente al ser atropellado. Se trata de Jeisson Javier Cruz, un hombre de 30 años y quien es residente de La Calera, el cual quedó tendido a un costado de la vía gravemente herido. Por ahora se siguen adelantando las investigaciones para determinar qué fue lo que sucedió, como informó el noticiero.

En las últimas horas se identificó a la víctima del fatal accidente ocurrido el jueves 4 de diciembre en la vía La Calera–Sopó. Además, se conoció la identidad de la persona que manejaba el vehículo de lujo. Siga la señal de Noticias Caracol en Vivo en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/z4ipteqvSl — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 5, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.