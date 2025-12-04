La mañana de este jueves 4 de diciembre de 2025 quedó marcada por un accidente en la vía que conecta a La Calera con Sopó, en la vereda Márquez, donde un Ferrari 488 de placas JEX-488 chocó por la parte posterior contra una motocicleta, provocando la muerte del conductor de la moto.

(Lea también: Estremecedor video del accidente entre un Ferrari y motocicleta en vía La Calera-Sopó)

El impacto causó conmoción entre los habitantes de la zona y los usuarios de esta carretera. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron la gravedad del choque: el Ferrari terminó destrozado en su costado derecho, con el panorámico destruido y partes de su carrocería esparcidas sobre la vía.

El motociclista, cuya identidad no ha sido revelada, quedó tendido a un costado de la carretera, tal como lo registraron imágenes obtenidas por Pulzo. Aparentemente presentaba fracturas en sus extremidades inferiores, pero el violento impacto no le dio oportunidad de ser trasladado a un centro asistencial. Noticias Caracol confirmó minutos después que el hombre murió en el lugar de los hechos.

Mientras tanto, sobre el estado de salud del conductor del Ferrari aún no hay información oficial. No se sabe si sufrió lesiones ni cuál es su condición actual.

#Atención Un grave accidente de tránsito se registró en la vía La Calera-Sopó. Al parecer un Ferrari perdió el control y terminó atropellando a unos motociclistas. Hasta ahora no se conocen el saldo de las víctimas. Imágenes sensibles. pic.twitter.com/WdesaNiboq — Pulzo (@pulzo) December 4, 2025

El dueño del Ferrari: una empresa y un empresario reconocido

Aunque inicialmente se desconocía quién era el propietario del vehículo, El Tiempo determinó que el Ferrari 488 involucrado en el siniestro está registrado, desde el año 2016, a nombre de Coordinadora de Servicios de Parque Cementerio S.A.S, conocida como Coorserpark.

Se trata de una compañía dedicada a servicios funerarios y exequiales, propietaria de marcas como Capillas de la Fe, Proexequial y Coffins, entre otras, explica el citado medio.

De acuerdo con los documentos revisados por el periódico, el gerente de la empresa es Adolfo Reyes Gómez, un empresario conocido por sus conferencias sobre emprendimiento. En estos espacios, se ha presentado como un apasionado por los carros, al punto de asegurar que posee nueve de ellos.

En diversas publicaciones en redes sociales aparece conduciendo carros de alta gama, exhibiéndolos en exposiciones y foros empresariales. Incluso dicta una charla conocida como “Del Renault 4 al Ferrari”, donde narra su historia personal y su trayectoria como emprendedor.

Las autoridades no han confirmado si Reyes Gómez era quien manejaba el Ferrari al momento del accidente.

Accidente en La Calera-Sopó: Ferrari y moto involucrados

Según el reporte preliminar del caso, el Ferrari transitaba en sentido Los Patios–Guasca cuando impactó por la parte posterior a la motocicleta Bajaj.

La hipótesis inicial señala que el conductor del vehículo de lujo no habría guardado la distancia de seguridad, lo que desencadenó el choque fatal, precisa el rotativo.

Por ahora, se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen más detalles sobre la investigación y confirmen oficialmente quién conducía el Ferrari en el momento del siniestro, mientras crece el interés por el nombre del empresario asociado al vehículo.

