Un fuerte accidente se registró en la mañana de este jueves, 4 de diciembre, en la vía La Calera-El Salitre, en Sopó, dejando a un vehículo Ferrari y una motocicleta involucrados.

Según se ha podido ver en imágenes compartidas por las redes sociales, el Ferrari color amarillo de placa JEX 488 terminó en el carril de sentido contrario, con un visible golpe en su zona derecha y delantera, pues todo el capó y el panorámico quedó completamente destruido.

Estas son las imágenes del incidente:

🔴 En la mañana de este jueves 4 de diciembre se registró un fuerte accidente entre un Ferrari y un motociclista en la vía La Calera – Salitre – Sopó, en el sector de Márquez. Las autoridades adelantan la atención de la emergencia. Noticia en desarrollo… pic.twitter.com/LFNcdYUIpT — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) December 4, 2025

Además, un video captado muestra que la motocicleta involucrada quedó a un lado de la vía, pero se desconoce si hay personas lesionadas por este incidente.

Lo que sí se puede apreciar es que el carro derramó mucho líquido y por eso la primera decisión por parte de las autoridades fue cerrar la vía por completo mientras se hace el levantamiento del material y de los vehículos involucrados.

Este es el video en cuestión:

Fuerte accidente en la vía La Calera – Sopó 🚨 Un Ferrari y un motociclista chocaron a la altura del cruce de Márquez. Por el momento se desconoce si hay heridos. Noticia en desarrollo… pic.twitter.com/qsCvosezn5 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) December 4, 2025

De hecho, las autoridades les piden paciencia a los conductores que se movilizan por esa zona, ya que debe quedar limpia para evitar peores accidentes o caídas de motocicletas que vayan por esa zona.

