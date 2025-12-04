Un manto de misterio cubre el caso de un bicicletero de 26 años, arrollado por un vehículo desconocido y abandonado en un centro médico en la localidad de Kennedy, Bogotá. Hasta el momento, varios interrogantes sobre el hecho causan desconcierto y desesperación en los seres queridos de la víctima y en la sociedad.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Trágico y misterioso accidente enluta a familia: ambulancia se estrelló y murió paciente que llevaba)

De acuerdo a los familiares del herido, tanto la bicicleta como uno de los celulares del joven, desaparecieron del escenario del siniestro. “No aparece la cicla, un celular que él traía tampoco, solo nos entregaron un celular y la cédula. Él traía dos celulares”, precisó Miller Robayo, familiar de la víctima.

La firma de un supuesto vehículo ‘fantasma’ en este hecho insólito, intensifica el llamado a las autoridades para que se investigue minuciosamente este caso y se arroje luz sobre lo ocurrido. Los parientes del herido instan a las autoridades de tránsito y a la Policía a revisar las grabaciones de seguridad para esclarecer el narrativo del suceso.

Lee También

“Hasta ahora no ha acudido ningún funcionario ni se ha entregado una respuesta oficial sobre lo ocurrido”, denunció la familia del joven, quien al parecer, regresaba a su casa ubicada en el sur de Bogotá en el momento del accidente.

Complicando aún más el panorama, los parientes del herido denunciaron presuntas anomalías en el procedimiento de atención en el centro de salud. Aseguran que el joven fue dejado, durante un lapso de tiempo, sin atención médica inmediata. “Después de que la doctora no lo ingresó, nos lo dejó ahí sentado en una silla de ruedas y él empezó a vomitar sangre”, relató la familia del afectado.

La víctima del atropello sigue internada en el hospital a la espera de una cirugía. Aunque permanece bajo cuidado médico, la incertidumbre sobre quién es el responsable de sus lesiones etá intacta. Hasta el momento, las circunstancias del atropello y posterior abandono en el centro asistencial continúa siendo un misterio para los familiares y para la sociedad en general.

* Pulzo.com se escribe con Z