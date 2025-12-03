Bogotá se prepara para una de las actividades más tradicionales de diciembre: la ciclovía nocturna. La jornada festiva se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre de 2025, en el marco de la celebración de los 50 años de la ciclovía. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó que para esta edición estarán habilitados 95,15 kilómetros de vías en distintos corredores de la capital.

El horario definido para la actividad será desde las 6:00 p. m. hasta las 12:00 a. m., permitiendo que miles de ciudadanos disfruten del plan nocturno. El IDRD indicó que la velada contará con dos recorridos de Bici-Karaoke, una propuesta adicional pensada para conectar la jornada con el ambiente navideño. La entidad invitó a los habitantes a sumarse al encuentro y experimentar la ciudad bajo las luces propias de la temporada.

El IDRD compartió un mensaje en la red social X donde describió la esencia del evento: “Llega la Ciclovía Nocturna Navideña, una noche para rodar, patinar y caminar entre luces, música y todo el espíritu de la temporada”. En el mismo mensaje se añadió una segunda invitación dirigida a ciclistas, patinadores y caminantes: “Prepárate con tu bici, patines o tenis y disfruta los 95.15 km habilitados para vivir Bogotá como nunca: iluminada, vibrante y mágica”.

Los participantes deberán estar atentos a las novedades divulgadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y por el IDRD, especialmente por los ajustes de movilidad y cierres que acompañan este tipo de jornadas. Las autoridades acompañarán el recorrido para garantizar orden y seguridad durante todo el trayecto nocturno.

Rutas de la ciclovía nocturna en Bogotá

La ciclovía nocturna tendrá los siguientes corredores habilitados para los ciudadanos interesados en unirse a la actividad:

Calle 170 (entre Carrera 9 y Avenida Boyacá)

Calle 116 (entre Carrera 7 y Avenida Boyacá)

Calle 72 (entre Carrera 7 y Carrera 15)

Calle 26 (entre Carrera 7 y Carrera 96)

Calle 17 sur y Diagonal 16 sur

Calle 39 sur (entre Carrera 50 y Avenida Boyacá)

Avenida Boyacá (entre Carrera 24 y Calle 170)

Avenida Córdoba (Calles 116 y 127)

Carrera 50 (entre Avenida Américas y Autopista Sur)

Carrera 15 (entre Calles 72 y 127)

Carrera 9 (entre Calles 116 y 170)

Carrera 7 (entre Calle 22 Sur y Calle 116)

