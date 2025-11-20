En Bogotá hay un nuevo equipo de agentes civiles que trabajará exclusivamente en las ciclorrutas. También ingresarán 141 agentes motorizados que fortalecerán la gestión del tráfico ante el aumento de obras, vehículos y motocicletas que continúan presionando la movilidad en la ciudad. Esta apuesta llega como respuesta a reclamos ciudadanos por mayor orden y autoridad en las vías, según la alcaldía.

El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que la ciudadanía exige más protección para los usuarios vulnerables. En ese contexto, el nuevo equipo en bicicleta, integrado inicialmente por 16 agentes con placa visible y bodycam, patrullará los 677 kilómetros de cicloinfraestructura donde se movilizan más de 880.000 ciclistas cada día, destacó. La iniciativa busca presencia constante en los tramos con mayor demanda.

Desde el Concejo de Bogotá, la medida también recibió respaldo. El vicepresidente del Concejo, Juan David Quintero, afirmó que el mandatario atendió solicitudes previas y que aún falta dar el siguiente paso para que esta estrategia quede establecida como política pública. “Ya van a crear ese cuerpo de agentes especializados para las ciclorrutas, que defiendan las ciclorrutas de otros actores, como las motos que los invaden, pero también que se aseguren que los ciclistas respeten las normas de tránsito. Ahora lo que falta es nuestro proyecto de acuerdo que estamos tramitando en el Concejo para institucionalizarlo y que no sea simplemente la iniciativa o la buena iniciativa del alcalde Galán, sino que es una política de ciudad”, señaló Quintero.

Además, el incremento de agentes motorizados permitirá fortalecer controles en zonas con alta congestión y reforzar los operativos nocturnos contra el exceso de velocidad y la conducción en estado de embriaguez. Por su parte, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, aseguró que estos refuerzos apuntan a una operación más robusta y cercana en calle para ofrecer una movilidad más segura y ordenada en toda la ciudad.

