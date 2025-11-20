Una abuela que iba con su familia retiró la herencia que le dejó su esposo, trámite que decidieron ir a hacer en una oficina bancaria en el barrio Ricaurte, de la localidad de Los Mártires (Bogotá). No obstante, nada salió como planeaban, ya que fueron víctimas de unos ladrones que les robaron los cerca de 40’000.000 de pesos y, encima de todo, arrastraron a la mujer de la tercera edad.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

El robo que pasó cuando salía del banco con esta plata, sucedió este 18 de noviembre cuando ya iba caminando por la calle de ese barrio en compañía de una mujer y un hombre (familiares suyos) hacia el parqueadero, cuando los rateros llegaron en moto, la tiraron al suelo rápidamente, le quitaron el bolso y, en medio del forcejeo, arrastraron a la ciudadana que no quería soltar la maleta con el dinero.

En imágenes se observa que el hombre, que es familiar de la víctima, trató de detenerlos, pero fue imposible, debido a que los sujetos contaban con armas de fuego, lo que imposibilitó que los pudiera enfrentar y recuperar ese plata. Una vez que ya tuvieron su botín, los ladrones se escaparon en la moto.

Lee También

De acuerdo con lo contado por la familia a Blu Radio, estos 40’000.000 de pesos que les robaron eran parte de una herencia que dejó el esposo de la señora de la tercera edad hace cerca de un año. Ellos decidieron sacar ese monto para invertirlo y hacer las compras de Navidad, pero no contaban con que la inseguridad de Bogotá los afectaría de tal manera.

#OjoDeLaNoche | Familia de Bogotá fue víctima de un millonario robo tras sacar el dinero de una herencia. Los ladrones los amenazaron con armas e incluso arrastraron a dos mujeres por la acera. Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/hh6lPXSvJL — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 20, 2025

(Vea también: Robo millonario a estación de gasolina en Autopista Norte (Bogotá); hasta le quitaron la ropa a trabajador)

Asimismo, las víctimas mencionaron a ese medio que no solicitaron acompañamiento de las autoridades porque desconfiaban, motivo por el cual decidieron ir solo los tres a hacer esta transacción bancaria en el barrio Ricaurte. Tristemente, si hubieran pedido el apoyo de la vigilancia de la Policía, tal vez no hubieran vivido este amargo momento.

¿Cómo puedo solicitar el servicio de acompañamiento policial para retirar dinero?

Para contrarrestar el riesgo de hurtos que suelen ocurrir tras el retiro de grandes sumas de dinero, la Policía Nacional ofrece a la ciudadanía un servicio gratuito de acompañamiento y vigilancia. Esta medida busca garantizar la seguridad del ciudadano desde el momento en que realiza la transacción bancaria hasta que llega a su destino final. Es una herramienta preventiva fundamental para disuadir a los delincuentes y proteger el patrimonio personal, disponible en todas las ciudades del país.

Acceder a este servicio de seguridad es sencillo y rápido. Si usted planea retirar una cantidad significativa de dinero en efectivo de una entidad bancaria, solo debe comunicarse con la línea de emergencias 123 antes de hacer la operación. Al llamar, solicite el acompañamiento policial e indique el lugar y la hora de su diligencia. Las autoridades coordinarán de inmediato la presencia de uniformados que lo escoltarán, brindándole tranquilidad y minimizando cualquier riesgo durante el traslado de su dinero.

* Pulzo.com se escribe con Z