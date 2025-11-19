Una tragedia ocurrió en Bogotá en la noche del martes 18 de noviembre, más exactamente cerca del centro comercial Bulevar Niza, donde una pelea de pareja terminó en un desenlace fatal con la muerte de la mujer, que fue atacada por su propio novio luego de protagonizar una fuerte discusión en un vehículo, según informó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo.

Lo que se sabe es que ella estaba departiendo con amigos en un bar del sector. El hombre, presuntamente llevado por los celos, la llamó y llegó al sitio. Ella se subió al carro y allí tuvieron una fuerte discusión por varios minutos. De un momento a otro, ella se bajó a hablar con una amiga por celular y este hombre decidió atropellarla en varias oportunidades, causándole la muerte, de acuerdo con la emisora.

También, se supo que este hombre, después de atacar a su pareja, decidió escapar del lugar, pese a que las personas que estaban allí lo conocían. De hecho, los cercanos a ambos les entregaron a los policías las redes sociales y los datos de contacto de este sujeto, según el informe periodístico.

La mujer fue identificada como Laura Fabiana León, de 23 años, quien falleció en el sitio debido a la gravedad de sus heridas, pues testigos aseguran que la arrolló una, dos y hasta tres veces antes de huir del sitio. Por ahora, las autoridades intentan establecer el rumbo que tomó este sujeto para dar con su captura y los familiares y amigos piden que se haga justicia en este hecho que enluta a la localidad de Suba y el norte de Bogotá.

