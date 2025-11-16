La capital colombiana fue, una vez más, escenario de un grave caso de intolerancia en las vías, que por poco termina en tragedia. El suceso, registrado en video por un testigo, tuvo lugar la noche de este 15 de noviembre en una intersección de la avenida 68, y ha causado una fuerte indignación en redes sociales debido a la alevosía y la peligrosidad del acto.

Lo que comenzó como una disputa simple por una maniobra de tránsito, escaló hasta convertirse en un acto de agresión con un vehículo, evidenciando el alarmante nivel de agresividad que permea la cultura vial en la ciudad.

El incidente se desencadenó cuando el conductor de un automóvil particular intentaba hacer un giro a la izquierda, siguiendo la señal del semáforo, momento en que fue obstaculizado de manera arbitraria por el conductor de una camioneta de gran tamaño. Este bloqueo inicial fue la chispa que encendió la confrontación. Ante la negativa del conductor de la camioneta a ceder el paso, el copiloto del vehículo pequeño descendió para intentar dialogar y reclamar la prioridad en la vía. Sin embargo, la respuesta del agresor fue completamente desproporcionada e intimidante.

Lejos de atender el llamado a la razón, el conductor de la camioneta simuló inicialmente que abandonaría el lugar. No obstante, dio reversa de forma abrupta e intencional, embistiendo con toda la fuerza su vehículo de mayor porte contra el automóvil que le había reclamado. La diferencia de tamaño y potencia entre los vehículos resultó evidente, pues el impacto logró desplazar al carro pequeño.

El video, que se ha vuelto viral en diversas plataformas, no solo sirve como prueba contundente de la agresión, sino que también reabre el debate sobre la necesidad de imponer sanciones más severas para quienes utilizan sus vehículos como armas en las vías públicas. Justamente, y como era de esperarse, esto causó varios rechazos.

“El nivel de violencia al volante es por falta de autoridad en las vías“, “somos nosotros y nuestra intolerancia. Es difícil, pero posible que si alguien te hace enojar puedes respirar despacio y dejarlo pasar”, “¿ahora así solucionan los choques de latas?” y “pero qué bello país”, son algunos de los comentarios de los internautas.

¿Cómo puedo reportar a un conductor agresivo en Bogotá?

La congestión y el estrés de la movilidad en Bogotá pueden desencadenar comportamientos agresivos al volante, pero los ciudadanos tienen herramientas claras para reportar estas conductas y proteger su seguridad. Si te encuentras en una situación de peligro inmediato debido a un conductor temerario, la vía más rápida y directa es contactar a la línea de emergencia 123. Esta central está capacitada para coordinar una respuesta de las autoridades de tránsito o la Policía Nacional que pueda intervenir la situación en el momento y prevenir un posible accidente.

Para situaciones que no requieren una intervención urgente o para formalizar una queja posterior, la ciudadanía debe recurrir a las instancias oficiales. La línea nacional #767, marcando la opción 3, ha sido designada para recibir denuncias formales sobre comportamientos peligrosos en las vías. Para aumentar la efectividad de estas quejas, el Ministerio de Transporte pone a disposición una plataforma digital donde los reportantes pueden adjuntar material probatorio crucial, como videos o fotografías. Esta evidencia es fundamental para sustentar el caso y garantizar que las autoridades de tránsito puedan identificar al infractor y aplicar las sanciones correspondientes.

