La investigación por el asesinato del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, ocurrido en la madrugada del 31 de octubre en Chapinero, continúa revelando detalles clave.

(Vea también: Publican videos inéditos sobre lo que hizo (realmente) Jaime Moreno en bar, antes del ataque)

En las últimas horas, la Fiscalía y la Policía recopilaron evidencia que podría comprometer a la joven identificada como Kleidymar Fernández, quien aparece en los registros de cámaras de seguridad junto a la víctima poco antes de la brutal agresión.

Habló madre de mujer mencionada en caso de Jaime Esteban Moreno

La unidad investigativa de El Tiempo ubicó y contactó a la madre de Fernández para conocer la versión de su hija frente a los señalamientos. Sin embargo, ella se negó a dar mayores declaraciones, pero aseguró que sus hijas recibieron amenazas.

Lee También

“Por favor, les agradezco que no molesten. Respeten. Estamos bajo amenazas. Pagaron por matar a las 3 niñas y por mi familia. Déjennos en paz”, indicó Tamara Sulbarán.

La declaración dejó en evidencia el ambiente de intimidación que, según ella, rodea a su familia desde que el caso salió a la luz pública. Por otra parte, desestimó la versión que indica que su hija salió del país.

¿Dónde trabajó mujer vinculada a crimen de Jaime Moreno?

El Tiempo contactó a una vocera de la tienda de medias de San Victorino en la que trabajó la joven venezolana, quien aseguró que Fernández Sulbarán estuvo vinculada solo entre tres y cuatro meses y que salió del lugar en enero.

A pesar de los recientes señalamientos, quienes la conocieron en el entorno laboral insisten en que nunca observaron conductas agresivas o sospechosas. Mientras tanto, los investigadores continúan analizando los movimientos de la joven en la zona donde ocurrió el ataque y su posible conexión con los agresores.

“Era una muchacha súper cumplida y muy trabajadora. La contratamos porque ya habíamos visto su trabajo en otro local cercano en el que laboró a las afueras del centro comer

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.