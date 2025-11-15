En los hechos que rodean el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, ocurrido en la noche de Halloween de 2025, una figura clave en este caso es una enigmática mujer conocida como “la mujer disfrazada de azul”.

Se trata de Kleidymar Fernández, de nacionalidad venezolana, quien de acuerdo con testimonios divulgados por la Fiscalía, habría alentado a Juan Carlos Suárez para que atacara al joven.

“Es que usted no le dio bien, eso era para que le diera una low kick bien hecha (…) no que mucho kickboxing, yo le hubiera pegado más duro”, es una de las frases que le atribuyen a Fernández, según recogió El Tiempo.

¿Migración Colombia abrió expediente para Kleidymar Fernández?

Aunque la mujer fue dejada en libertad por falta de pruebas concluyentes, los reportes de la Fiscalía muestran indicios de que habría tenido un papel clave como instigadora del crimen.

Por esta razón, de acuerdo con el periódico, el ente acusador le solicitó a Migración Colombia “la verificación de la situación migratoria, identificación, individualización y creación de un historial extranjero”, para Fernández.

En este sentido, el citado medio aseguró que la entidad ya le creó un historial a la joven. Además, la semana que viene se definiría si la mujer es vinculada penalmente al proceso, según una fuente consultada por el citado medio.

Mujer disfrazada de azul habría quedado en evidencia por nuevo testimonio

Más allá de los testimonios y videos sobre lo que ocurrió a las afueras del bar Before Clud, Fernández, un relato en particular, dejaría en descubierto que ella conocía desde antes a Ricardo González, segundo agresor que se encuentra en prisión.

Se trata del relato de quien era el jefe de González, quien testificó ante la Fiscalía y aseguró que la joven fue el domingo 2 de noviembre al puesto de venta de perros calientes, de su propiedad, a preguntar por Ricardo; sin embargo, él ya había huido.

‘Ya se voló ese H.P’. ¿Si sabe el problema tan H.P. con el que está Ricardo?’, habrían sido las palabras de la joven. Esto para la Fiscalía demuestra que ellos se conocían y, por lo tanto, se explicaría la influencia que habría ejercido en el ataque.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.