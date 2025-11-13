El episodio que terminó con la vida de Jaime Esteban Moreno a la salida de la fiesta de Halloween en el bar Before Club dejó numerosas incógnitas en el aire. Sobre todo porque los agresores sostienen que dentro del establecimiento se pelearon con el joven.

Además, señalaron a la víctima de estar acosando a mujeres; sin embargo, las nuevas imágenes publicadas por Noticias RCN no evidencian ningún altercado que involucre a la víctima.

En ese sentido, se observan los momentos previos a la agresión donde el estudiante de la Universidad de los Andes llegó hasta una silla vacía, al lado de una pared, y agachó su cabeza para usar su celular por un periodo de aproximadamente 20 segundos, pero se nota intranquilo y no hay indicios de la supuesta pelea.

Gracias a los registros de las cámaras de seguridad del establecimiento, se logró evidenciar que Moreno caminó por el establecimiento sin presenciar ninguna pelea. Las imágenes comprueban la versión que un investigador dio recientemente a El TIempo.

Que dolor 🇨🇴 Noticias RCN y su periodista Felipe Quintero acaban de presentar los vídeos del bar donde se encontraba Jaime Esteban Moreno las imágenes muestran su comportamiento ejemplar Miserables lo que los asesinaron a golpes pic.twitter.com/wnBLsgYlG5 — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) November 13, 2025

¿Cómo avanza la investigación por el asesinato de Jaime Esteban Moreno?

La violenta golpiza, atribuida a al menos dos personas, provocó las heridas fatales que terminaron con la vida del joven Moreno. La crudeza del suceso impactó a la opinión pública, concentrando la atención en las investigaciones de la Fiscalía.

De acuerdo con información oficial, el ente acusador sigue analizando las grabaciones para esclarecer con precisión lo ocurrido dentro del bar y en los momentos previos al ataque. Los principales señalados, identificados como Juan Carlos Suárez y Ricardo González, ya están en manos de las autoridades y actualmente enfrentan un proceso judicial.

Las imágenes de seguridad muestran que los agresores incluso regresaron al bar después de la golpiza, lo que sugiere plena conciencia de sus actos. Igualmente, los registros visuales evidencian que Jaime Esteban Moreno salió del establecimiento y no mostraba signos evidentes de peligro durante su permanencia en él.

