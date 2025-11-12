Este miércoles 12 de noviembre, la jueza 67 del juzgado de garantías de Bogotá ordenó prisión preventiva contra Juan Carlos Suárez Ortiz, señalándolo como uno de los principales implicados en la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno, que conmocionó a la capital colombiana el pasado 31 de octubre.

Jueza metió regaño a Ricardo González en audiencia por muerte de Jaime E.; hubo agarrón con abogada

Después de presentarse pruebas contundentes que vinculan a Suárez con este cruel acto, la jueza tomó esta medida con el fin de garantizar la seguridad y el avance del caso que sigue su curso.

“Una persona en libertad, de las condiciones de Juan Carlos Suárez Ortiz, pone en peligro a la comunidad”, indicó la funcionaria sobre el joven cuya actuación quedó registrada en varias grabaciones.

Que dolor 🇨🇴 Noticias RCN y su periodista Felipe Quintero acaban de presentar los vídeos del bar donde se encontraba Jaime Esteban Moreno las imágenes muestran su comportamiento ejemplar Miserables lo que los asesinaron a golpes pic.twitter.com/wnBLsgYlG5 — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) November 13, 2025

Jueza se quebró en audiencia contra Jan Carlos Suárez en caso Jaime Esteban Moreno

La funcionaria en una dura intervención, en la que su voz se quebró al describir el miedo y la impotencia que sufrió la víctima en sus últimos momentos de vida.

“Con miedo caminaba Jaime Esteban por la calle… no se defendía, ya yacía inerme en el piso”, declaró la togada en el relato que ofreció durante la audiencia, según recogió La Kalle.

Además, aseguró que no existió provocación ni justificación para la violencia con la que fue atacado Moreno. “Se trató de una agresión colectiva, sin provocación ni riesgo real que lo justificara. El homicidio no se justifica bajo ningún punto de vista”, se escucha en la diligencia.

Por esta razón, Suárez Ortiz ahora enfrenta cargos por homicidio doloso agravado, los cuales podrían acarrearle una pena de entre 40 y 50 años de prisión si se le declara culpable, tal y como solicitó la Fiscalía.

“Fue una agresión brutal y desmedida”: jueza resuelve solicitud de medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez, el principal implicado en la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/K0U9CkYQEc — Revista Semana (@RevistaSemana) November 12, 2025

“Cuando se ve a una persona agonizando en el piso y convulsionando, y así se devuelve a seguirle suministrando golpes… se cumple lo que él prometió: ‘acabar con él’. Luego se jacta de lo que hizo y dice: ‘nos tenemos que ir’”, destacó la jueza.

La diligencia también dejó al descubierto un estudio médico, que fue presentado en la misma audiencia, muestra la brutalidad del asalto. Jaime Esteban Moreno ingresó a urgencias con un “coma severo”.

“Ingresó con Glasgow 5/15, un coma severo. Requirió intubación inmediata y reanimación durante 25 minutos, pero no respondió. Se declaró su fallecimiento”, afirmó la jueza, al leer dicho documento.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.