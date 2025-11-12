En el barrio La Favorita, centro de Bogotá, en la localidad de Los Mártires, la acción conjunta de vecinos, Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) logró rescatar a un menor de dos años abandonado en un vehículo durante más de siete horas, según informó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo.

En una mañana común y corriente, los habitantes de La Favorita notaron con extrañeza que un vehículo estacionado en su barrio albergaba a un niño solo y sin ninguna supervisión adulta. Ante la ausencia de un responsable que se presentara durante varias horas, los vecinos, preocupados, alertaron a las autoridades. El llanto desconsolado del menor los hizo percatarse de lo sucedido, el pequeño estaba solo con un esqueleto y pantaloneta, aguantando frio, de acuerdo con la emisora.

Oficiales de la Policía Nacional, de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, acudieron al llamado y constataron la presencia del menor dentro del automóvil. El niño, visiblemente inquieto, mostraba claras señales de haber permanecido un prolongado tiempo sin compañía ni atención, según informaron las autoridades policiales.

Ante la ausencia de un adulto responsable en la escena, los agentes del Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional actuaron rápidamente con el apoyo de los vecinos para abrir el vehículo y rescatar al menor, al cual sacaron por una de las ventanas, según el informe periodístico.

“Los progenitores no han hecho presencia ante ninguna autoridad, por lo que se desconoce la identidad del menor”, se declaró oficialmente en el comunicado de la Policía Nacional.

En este momento, el niño está bajo la tutela del ICBF, entidad encargada de verificar su entorno y conducir el proceso de restablecimiento de derechos acorde a los protocolos para casos de posible abandono infantil.

