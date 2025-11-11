Recientemente, el amigo del taxista que atropelló a once personas en Bogotá habló sobre la condición en la que solía estar el conductor, aclarando que el estado de embriaguez en el que trabajaba o se movilizaba por las calles no era algo nievo, lo que deja al descubierto que la irresponsabilidad al volante parece ser algo que no tiene control en la capital colombiana.

Precisamente, este siniestro vial en el barrio Santa Rita, de San Cristóbal, dejó a una menor de edad con muerte cerebral, siendo las víctima que se encuentran más grave. No obstante, de acuerdo con la información oficial, hay otros que tienen fracturas y lesiones blandas, quienes están recibiendo la atención necesaria para su recuperación.

José Eduardo Chalá Franco, el taxista que atropelló a las 11 personas el pasado ocho de noviembre, tendría la costumbre de consumir licor constantemente, no solo este día del accidente, de acuerdo con lo dicho por un amigo suyo en Caracol Radio. Precisamente, el hombre mencionó que el conductor bebía incluso cada fin de semana en un mismo punto junto a otros amigos.

“Eso era cada ocho días que pasaba esa vaina. Maneja hace 45 o 50 años, pero nunca le había pasado nada. La Policía era muy alcahueta, no le decían nada”, mencionó el ciudadano a ese medio de comunicación.

¿Qué pasó con el taxista que atropelló a las 11 personas en Bogotá?

El juez 45 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá determinó que el lugar de reclusión del taxista José Eduardo Chalá Franco fuera una cárcel, acatando así la solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad. Esta decisión judicial se fundamenta en la gravedad de los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, los cuales incluyen homicidio agravado en grado de tentativa y lesiones personales dolosas. De esta manera, las autoridades buscan garantizar que el conductor de 56 años asuma su responsabilidad mientras avanza el proceso, en un caso que conmocionó a la capital por el número de víctimas y las circunstancias del trágico arrollamiento.

La diligencia judicial tomó un giro significativo cuando el propio José Eduardo Chalá Franco optó por reconocer su responsabilidad en el accidente de manera inmediata. Al declararse culpable y aceptar los cargos imputados por la Fiscalía, el taxista buscó allanarse a la justicia, una movida legal que podría influir en una eventual reducción de la pena.

¿Cuál es el estado de salud de los dos menores atropellados en San Cristóbal?

El trágico incidente del atropello de dos menores en San Cristóbal mantiene en vilo a la comunidad, con un panorama médico extremadamente delicado para ambos jóvenes. La situación más crítica la enfrenta Estefanía, de 15 años, quien se encuentra con muerte cerebral. Los equipos médicos están cumpliendo rigurosamente con los protocolos y criterios necesarios para confirmar este tipo de condición, un proceso que requiere tiempo y estricta vigilancia médica dada su irreversible gravedad.

Por su parte, Martín, el menor de 7 años, está recibiendo manejo intensivo en la unidad hospitalaria. Su tratamiento se enfoca en protocolos especializados de neuroprotección cerebral y estabilización general. Los esfuerzos se concentran en mitigar cualquier daño neurológico secundario y asegurar que sus signos vitales se mantengan estables, mientras los profesionales de la salud monitorean de cerca su evolución. La condición de ambos menores subraya la severidad del accidente que conmociona a la localidad.

