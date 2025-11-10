Un choque entre un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y un vehículo particular en el puente de la calle 100 con carrera 15 causa fuerte congestión vehicular este lunes en plena hora pico.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:00 p.m. Uno de los vehículos quedó atravesado en el puente, bloqueando parcialmente los carriles y deteniendo el flujo vehicular. El trancón se extendió en sentido oriente-occidente, con decenas de carros detenidos por varios minutos.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas. La afectación es meramente en materia de movilidad.

Según conoció Pulzo, la conductora del vehículo particular involucrado en el choque se niega a moverse del lugar debido a que su aseguradora le recomendó no hacerlo. Sin embargo, la más reciente circular sobre choques simples establece que se deben tomar fotos del accidente e inmediatamente correr los carros para no causar congestión vial.

La recomendación para los conductores es tomar vías alternas como la carrera Séptima, la avenida Suba o la calle 94 para evitar la zona afectada. Las rutas de Transmilenio en la troncal Calle 100 no se vieron interrumpidas, pero las rutas zonales que transitan por el sector se ven afectadas por el trancón.

