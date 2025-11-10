El barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal Sur de Bogotá, se sumió en el terror y el dolor la tarde del sábado 8 de noviembre de 2025, al ser el escenario de una tragedia automovilística que dejó un saldo devastador. La paz del vecindario se rompió cuando un taxi, descendiendo una empinada pendiente, perdió el control de manera abrupta e invadió violentamente el andén. La trayectoria descontrolada del automóvil se detuvo únicamente al estrellarse contra una vivienda, dejando un saldo preliminar de 11 personas heridas y 2 menores de edad en estado de muerte cerebral, confirmando la magnitud de este suceso.

La crudeza del impacto y la secuencia del accidente quedaron fielmente registradas en las cámaras de seguridad del sector, convirtiéndose en el documento visual clave para entender el horror vivido. Esta grabación no solo sirve como prueba de la dinámica del choque, sino que también revela la dimensión de la tragedia y un detalle escalofriante: el conductor del taxi, según información posterior, se encontraba en estado de embriaguez al momento de causar la pérdida de control y el arrollamiento masivo de los ciudadanos que transitaban por el lugar.

Pese al saldo trágico, las imágenes de video capturaron tres instantes de un milagro. Dos adultos que se encontraban en el andén, justo al lado de la barbería donde el taxi culminó su recorrido fatal, lograron reaccionar en una fracción de segundo, protegiéndose detrás de dos motocicletas estacionadas que actuaron como un escudo, según el reporte de Noticias Caracol.

Paralelamente, la grabación documenta la increíble salvación de un menor de edad que formaba parte del primer grupo de peatones embestidos; mientras todos sus acompañantes fueron arrollados, el niño no fue impactado y, de hecho, se le ve saliendo a correr justo detrás del vehículo después del suceso.

Este video se ha vuelto una pieza central, no solo por mostrar la brutalidad del impacto, sino por poner en evidencia la negligencia fatal detrás del volante. El conductor, cuya irresponsabilidad al manejar en estado de embriaguez es la causa directa de esta cadena de desgracias, enfrenta ahora las consecuencias penales de haber transformado una tarde cualquiera en una pesadilla para toda una comunidad.

Las autoridades han iniciado la investigación para determinar responsabilidades y esclarecer completamente las circunstancias que rodearon este fatal recorrido en la localidad de San Cristóbal que tiene a dos menores de edad con muerte cerebral y a una familia sufriendo este suceso.

¿Quiénes son los dos menores de edad que están con muerte cerebral por accidente en Bogotá?

El trágico accidente vial ocurrido en el barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal Sur (Bogotá), ha dejado una estela de dolor e indignación en el país. El conductor de un taxi, cuya imprudencia desencadenó el siniestro, no solo hirió a once personas, sino que sumió a dos familias en la desesperación más profunda al dejar a Estefanía y Martín, dos menores de edad, con diagnóstico de muerte cerebral. Estos niños, cuyos apellidos no han sido revelados por respeto a su privacidad, se han convertido en el símbolo desgarrador de la fatalidad en la vía, mientras luchan por aferrarse a la vida en el Hospital Santa Clara en medio de la conmoción nacional.

La magnitud del hecho ha trascendido la cifra de heridos para centrarse en la vida de estos dos menores. El estado crítico de los dos hermanos no solo implica una devastadora pérdida para sus seres queridos, sino que también pone de manifiesto la urgencia de revisar las condiciones de seguridad vial y las consecuencias letales de la irresponsabilidad al volante.

