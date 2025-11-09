El barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, fue escenario de un accidente trágico la noche del 8 de noviembre, cuando un taxi fuera de control embistió a un grupo de personas, dejando un saldo de 11 heridos, entre ellos cuatro menores de edad.

La comunidad vivió momentos de angustia y conmoción, al ver cómo el vehículo, con placas VDW626, atropellaba a los peatones de forma violenta.

El conductor del taxi, un hombre de 56 años, fue detenido en flagrancia tras el accidente. Según las autoridades, se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de cometer el siniestro.

El impacto dejó gravemente heridos a varios de los peatones, entre ellos un infante de tan solo cuatro meses y otros menores de siete, doce y quince años.

Dos de estos jóvenes sufrieron trauma craneoencefálico severo y trauma abdominal, lo que provocó su condición de muerte cerebral. Fueron trasladados de urgencia al hospital de la Victoria para recibir atención médica.

Las cámaras de seguridad del sector captaron el momento en que el taxi avanzaba a gran velocidad, aparentemente fuera de control. En las imágenes, se puede ver cómo seis personas, incluyendo varios menores, intentan cruzar la vía, pero son atropelladas de forma brutal por el vehículo, que al perder el control se desvía de su trayectoria.

El recorrido del automóvil culminó cuando chocó contra una vivienda ubicada en la zona peatonal, donde varias personas y motocicletas estaban estacionadas en el andén.

El caos y la desesperación se apoderaron del barrio luego el accidente, con la comunidad reaccionando rápidamente y los servicios de emergencia interviniendo en el lugar para atender a los heridos. Al momento de la detención, las autoridades confirmaron que el conductor había estado conduciendo bajo los efectos del alcohol, lo que agravó aún más la gravedad del incidente.

La escena en San Cristóbal fue impactante, con los vecinos y testigos del hecho aún procesando lo ocurrido. Las autoridades, por su parte, han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon el accidente, mientras la comunidad sigue consternada por el sufrimiento de las víctimas y la pérdida que ha dejado este trágico suceso.

La policía también continuará monitoreando la situación para tomar las acciones necesarias y evitar futuros incidentes similares en la zona.

