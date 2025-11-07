Un grave accidente de tránsito se registró en la tarde del miércoles 5 de noviembre a la altura del municipio de Ricaurte (Cundinamarca), en el kilómetro 3 de la vía que comunica a Bogotá con Girardot, dejando un saldo de dos personas fallecidas y cinco heridas, entre ellas un uniformado de la Policía Nacional.

El siniestro, reportado por Vía Sumapaz a través de sus canales oficiales, obligó al cierre total de la carretera durante varias horas mientras se atendía la emergencia y se realizaban los actos judiciales de rigor.

De acuerdo con los reportes preliminares, en el choque múltiple estuvieron implicados un taxi, un automóvil azul, una camioneta de estacas, dos motocicletas y un motocarro. Testigos indicaron que el carro azul habría intentado evadir un control policial, lo que provocó la colisión con los demás vehículos y dejó su parte delantera completamente destruida.

Sin embargo, esta versión fue aclarada por las autoridades. El mayor Luis Gelvez, oficial de la Policía de Tránsito, aseguró que no se trató de una persecución.

“No veníamos en persecución de un vehículo. Se le hace plan candado y el conductor no atiende la señal, lo que desencadena el accidente”, explicó.

A esta hora (11:26 a.m.) permanece cerrada la vía Bogotá–Girardot en el kilómetro 3 por un accidente entre varios vehículos en el sector de Ricaurte. En el lugar hacen presencia unidades de la Concesión, Policía de Tránsito y Transporte y Policía Judicial, quienes atienden la… pic.twitter.com/YJrfmBMHAS — Revista PODER (@RevistaPODERcol) November 5, 2025

Las dos personas fallecidas fueron identificadas como Guillermo Alexander Bautista, conductor del motocarro, y su madre, Blanca Azucena Bautista, quienes eran reconocidos y apreciados en el municipio de El Carmen de Apicalá. Ambos se dirigían hacia Girardot para realizar diligencias personales cuando fueron impactados por el vehículo azul.

El motocarro en el que se movilizaban volcó tras el fuerte golpe, y las víctimas perdieron la vida en el lugar de los hechos.

Tras la colisión, unidades de la Policía y organismos de socorro trasladaron a los heridos a centros asistenciales de Girardot. Según el reporte oficial, cinco personas recibieron atención médica, entre ellas un miembro de la Policía que resultó lesionado en una pierna.

“Lamentablemente dos personas pierden la vida en el hecho. Los heridos fueron trasladados de inmediato para salvaguardar sus vidas”, añadió el mayor Gelvez.

Las autoridades adelantaron la inspección técnica y las diligencias judiciales correspondientes en el sitio del siniestro. El mayor Gelvez confirmó además que el conductor del automóvil azul está siendo judicializado, luego de que en el vehículo se hallara una pistola traumática modificada.

“Se están realizando los actos urgentes con el propósito de establecer las causas exactas del accidente”, precisó el oficial.

El trágico hecho mantiene consternada a la comunidad de El Carmen de Apicalá, que lamenta la pérdida de dos de sus habitantes más queridos.

