Un accidente vehicular aconteció en la salida norte de Bogotá el pasado 6 de noviembre, causando conmoción entre los habitantes de la región. La escena tuvo lugar en el municipio de Chía, Cundinamarca, y envolvió al Tren de la Sabana y una camioneta de alta gama, cuyo encuentro fue registrado por cámaras de seguridad ubicadas en la intersección de la Autopista Norte y la carrera Séptima, cerca del reconocido Restaurante El Pórtico.

Las grabaciones evidencian el mal estacionamiento de la camioneta, que se encontraba varada al borde de los rieles del tren, invadiendo casi un carril. Minutos después, la locomotora del Tren de la Sabana impactó a una velocidad considerable contra el lateral y la parte trasera del vehículo, arrastrándolo y produciendo una cortina de polvo y escombros, dejando como resultado un vehículo completamente destrozado y atascado en los rieles.

Inmediatamente después del accidente, diferentes testigos y un hombre identificado como personal de seguridad acudieron a la escena para reportar la situación a las autoridades competentes. La Red de Apoyo Bogotá y Cundinamarca y la Secretaría Distrital de Movilidad fueron algunas de las entidades que trabajaron de manera conjunta para atender la emergencia y descongestionar la vía.

Cabe resaltar que, contrario a lo que podría pensarse al ver la magnitud de los daños materiales causados, el conductor del vehículo siniestrado solo sufrió heridas leves, siendo llevado a un centro hospitalario cercano para una evaluación más completa. Según las primeras informes, el conductor no presentó lesiones graves, informó la Red de Apoyo Bogotá.

El caso se encuentra en investigación, estudiándose si el conductor se encontraba bajo los efectos de alcohol o sustancias psicoactivas o si, por el contrario, el accidente se debió simplemente a un descuido. El trágico incidente representa un alerta sobre los peligros de invadir los espacios designados para el tránsito de trenes, especialmente en zonas de alta circulación como el cruce en el que ocurrió el accidente

