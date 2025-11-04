Bogotá amaneció con una mañana bastante accidentada en diferentes puntos de la ciudad, como el que ocurrió con dos buses del SITP que se estrellaron y dejaron un saldo de 19 heridos. Ahora, otro incidente sucedió en la localidad de Kennedy, más exactamente en el barrio Valladolid, donde lamentablemente se registró la muerte de una persona, tal y como informó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo.

El hecho ocurrió puntualmente en la calle octava bis con carrera 85, donde un motociclista fue arrollado por un camión y lamentablemente perdió la vida. En las imágenes compartidas por el citado periodista se ve cómo la moto queda debajo de una de las llantas del vehículo de gran tamaño. Incluso, el conductor también resultó debajo del carro pesado.

Debido a este hecho, las autoridades de tránsito tomaron la decisión de cerrar la vía a un carril con paso restringido para los vehículos, mientras el grupo de criminalística hace el respectivo levantamiento del cuerpo, de acuerdo con la citada emisora.

De esta manera, los accidentes de tránsito en los últimos días contra motociclistas han aumentado, tal y como ocurrió el pasado viernes 31 de octubre, cuando en la avenida Mutis un carro atropelló a dos motos y causó la muerte de 3 personas en un incidente trágico que enlutó el día de Halloween en la capital de la República.

