Con profundo dolor y entre lágrimas, familiares, amigos y allegados despidieron este lunes a Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el joven estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes que fue asesinado el pasado 31 de octubre tras ser brutalmente golpeado en el norte de Bogotá. La misa de exequias se realizó a las 11:30 de la mañana en la Parroquia Cristo Rey, donde decenas de personas se reunieron para rendirle un último homenaje.

Luego de la ceremonia religiosa, el cuerpo del estudiante fue trasladado al Cementerio Jardines de Paz, donde se llevó a cabo un acto final de despedida, según informó El Tiempo. En medio de aplausos y mensajes de solidaridad, la comunidad universitaria y quienes lo conocían lamentaron la partida de un joven descrito como alegre, trabajador y comprometido con sus estudios.

Antes del sepelio, los padres del estudiante, Mónica Jaramillo y Jaime Alberto Moreno, publicaron una emotiva carta en la que expresaron el profundo vacío que deja su hijo. “Hoy nos enfrentamos al peor dolor que un padre, una madre, unos abuelos y su núcleo familiar pueden experimentar”, escribieron.

En el mensaje, describieron a Jaime Esteban como “el hijo mayor, el hermano cómplice y el amigo incondicional”, resaltando su nobleza, fe y espíritu solidario. “Era la más hermosa persona, excelente ser humano, que resultaba maravilloso no solo para nuestra familia sino para todos quienes tuvieron la posibilidad de conocerlo o interactuar con él”, añadieron.

En las exequias, su hermano menor, David Moreno, tomó la palabra para recordarlo conmovido. “Yo hablé con él, lo despedí como siempre con un beso en la frente. Nos dábamos muchas muestras de afecto; él no era de dar ese tipo de cariño, pero conmigo sí lo era”, dijo. Entre lágrimas, agregó: “Él era un amor de persona, el hermano que todo el mundo debería haber tenido. Compartíamos todo, nos amábamos mucho y era el mejor”, recopiló el medio citado.

En declaraciones a Citytv, David también reveló que esa noche no acompañó a su hermano porque no consiguió boletas para la fiesta de Halloween a la que asistió Jaime. “Las boletas estaban supremamente caras y él quería ir porque había tenido un semestre muy duro”, contó. La familia Moreno Jaramillo espera ahora que la justicia avance con celeridad en el proceso contra los responsables del crimen que ha conmocionado a Bogotá y a toda la comunidad universitaria del país.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.