La madrugada del 31 de octubre quedó marcada por la violenta muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes. La Fiscalía avanza en la reconstrucción de los hechos con base en los videos de seguridad, testimonios de testigos y declaraciones de su amigo, quien lo acompañaba esa noche.

En ese sentido, una cronología de la tragedia, adelantada por Noticias Caracol, muestra una secuencia precisa de minutos que ayuda a entender cómo una riña terminó en homicidio.

Muerte de Jaime Esteban Morenoe: así comenzó la riña en el norte de Bogotá

De acuerdo con el testimonio entregado por uno de los amigos de la víctima a la Fiscalía, todo inició hacia las 3:20 de la mañana. Ambos jóvenes se encontraban en la discoteca Before Club, ubicada en la avenida Caracas con calle 63, en Chapinero.

A las 3:25 a. m., se prepararon para salir del establecimiento e iniciaron su recorrido hacia un Oxxo cercano, en la calle 64. Sin embargo, cuatro minutos después, cuando pasaban frente al Instituto Incap, fueron interceptados por un joven con el rostro pintado de rojo y negro (identificado como Juan Carlos Suárez), quien le propinó a Jaime Esteban un golpe en la nuca que lo hizo caer al suelo.

A las 3:32 de la madrugada, otro grupo de jóvenes se acercó al lugar, entre ellos dos mujeres disfrazadas, una de negro y otra de azul. Según la investigación, una de ellas repetía mientras señalaba a la víctima: “Él era, él era el de la discoteca”.

En ese momento, el amigo de Jaime trató de intervenir para evitar una nueva agresión, pero fue amenazado por Juan Carlos Suárez, señalado de cometer el crimen, quien advirtió: “Desaparezcan de mi vista o los voy a cascar”.

La agresión final a Jaime Esteban Moreno y la llegada de la Policía

A las 3:35 a. m., Jaime Esteban y su amigo retomaron su camino por la calle 64 con carrera 15. Sin embargo, los agresores regresaron corriendo y reiniciaron la golpiza. El joven cayó gravemente herido mientras los atacantes huían hacia el Oxxo de la misma zona.

Un vigilante del sector, al ver la escena, alertó a la Policía hacia las 3:36 a. m.. Cinco minutos después, a las 3:41 a. m., una patrulla llegó y trasladó al joven al Hospital de Chapinero, donde ingresó en estado crítico.

Jaime Esteban Moreno sufrió trauma craneoencefálico severo y lesiones en el tórax, según el parte médico. Murió horas después, pese a los intentos del personal médico por reanimarlo.

La Fiscalía continúa recaudando testimonios y analizando los videos de cámaras de seguridad para determinar la responsabilidad de Juan Carlos Suárez y los demás involucrados en los hechos. El caso, que ha conmocionado a Bogotá.

