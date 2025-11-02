El crimen contra Jaime Moreno, estudiante de los Andes, que murió en Halloween luego de recibir una golpiza afuera de una discoteca, sigue consternando por los detalles que han aparecido. Uno de los videos muestra el momento en el que un sujeto sin camisa y con la cara pintada de rojo lo atacó, mientras dos mujeres lo acompañaban y miraban.

Posteriormente, llega otro hombre y le da el golpe que habría desencadenado su muerte. Este sujeto, con orejas de conejo, lo patea y cae al piso. Las mujeres quedaron libres, el de la cara pintada está capturado y las autoridades siguen buscando a la cuarta persona involucrada.

¿Qué pasó en la discoteca antes de que atacaran a Jaime Moreno?

Una de las amigas de Jaime Moreno y compañera de él en los Andes habló de lo que sucedió esa noche, en entrevista con Citytv. El grupo en el que estaba Jaime era de aproximadamente 15 personas y llegaron a la discoteca Before Club a disfrutar de la fiesta de disfraces llamada ‘Relaja la pelvis’.

Sin embargo, no pudieron disfrutar mucho, pues la situación que se vivió es que la discoteca estaba completamente llena. “Estuvimos un rato todos con nuestro grupo y en un momento nos dispersamos porque el lugar estaba muy lleno, había mucho calor y no se podía transitar. No sé en qué punto de la noche nos separamos”, contó la joven.

Por otra parte, aseguró que no vio a los agresores dentro del bar, ni tampoco en la universidad. A su vez, negó los rumores que se viralizaron sobre un supuesto caso de abuso a una de las mujeres que presenció la golpiza.

“Jaime jamás tuvo comportamientos así con nadie, ni con mujeres, siempre fue muy respetuoso con nosotras. No me cabe en la cabeza que algo así pudiera pasar. No tengo la certeza, pero sí puedo decir que el jamás ha sido violento”, relató.

‘Relaja la pelvis’ se pronunció

Los organizadores de la fiesta en la que habría empezado el conflicto se pronunció al respecto y expresó condolencias a la familia de Jaime. “Desde ‘Relaja la pelvis’ reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, la transparencia y el bienestar de todas las personas que asisten a nuestras experiencias, y no mantenemos atentos a colaborar con las autoridades competentes en todo lo que sea necesario”, escribieron en redes sociales.

