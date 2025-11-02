Citytv reveló en exclusiva los videos que muestran el momento exacto de la golpiza que sufrió Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, quien murió tras ser atacado en la madrugada del 31 de octubre en el norte de Bogotá. Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, muestran cómo dos hombres lo agreden brutalmente luego de salir de una discoteca.

En el video, que dura cerca de 30 segundos, se observa a Juan Carlos Suárez Ortiz, presunto agresor, golpeando repetidamente a Moreno hasta derribarlo. Segundos después, aparece un segundo hombre que lo toma por el cuello y lo lanza con fuerza contra el pavimento, dejándolo inconsciente. Las escenas han causado conmoción en redes sociales y reavivado el debate sobre la violencia entre jóvenes en medio de celebraciones nocturnas.

El amigo que acompañaba a Jaime Esteban esa noche también habló con el noticiero. “Yo entiendo que es algo que pasó adentro de la discoteca, pero no sé qué fue lo que pasó”, relató. En medio del caos, intentó reanimar a su amigo: “Hay un momento en el que él deja de respirar y yo le hice CPR, porque literalmente había perdido el pulso”.

Pese a los esfuerzos, el joven fue trasladado al Hospital Simón Bolívar con un trauma craneoencefálico severo, y aunque permaneció varias horas en la Unidad de Cuidados Intensivos, falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Durante la transmisión, el abogado de la familia, Camilo Rincón, confirmó que un juez legalizó la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz, principal señalado del homicidio. “Es un asunto vergonzoso que este tipo de actos de barbarie sigan ocurriendo”, afirmó el jurista. Además, aseguró que la defensa buscará que la justicia imponga una condena ejemplar por la brutalidad del hecho.

Rincón reveló también que un segundo hombre habría participado directamente en la agresión. “Esperamos que quien hoy está privado de la libertad colabore con la justicia, porque los responsables no son solo uno. Hubo un segundo hombre que, sin lugar a dudas, le dio un golpe letal”, dijo. El abogado añadió que el capturado es estudiante de la misma universidad, aunque no era amigo ni compañero de la víctima, y señaló que todo se habría originado por una discusión dentro del establecimiento.

