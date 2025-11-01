El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, entregó nuevos detalles sobre la muerte de un estudiante de la Universidad de los Andes durante la madrugada del 31 de octubre, en hechos que recordaron el caso Colmenares por la coincidencia de fecha, lugar y contexto.

En entrevista con La W Radio, Restrepo explicó que la Policía recibió un reporte por una aparente riña en la localidad de Barrios Unidos, donde “un joven resultó herido”.

El secretario precisó que las tres personas capturadas están bajo custodia de las autoridades, pendientes de la legalización de captura por parte de la Fiscalía.

Investigaciones por muerte de Jaime Esteban Moreno

Restrepo también confirmó que la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde murió producto de las lesiones.

“Las causas y el contexto que dieron lugar a la muerte son los que están en investigación. Incluso, definir si fue una riña o no”, puntualizó el secretario.

La Fiscalía General de la Nación adelanta las diligencias judiciales para determinar si los hechos corresponden a una pelea o a otro tipo de agresión.

De otro lado, el funcionario agregó que el episodio se registró “en medio de una actividad nocturna, afuera de un establecimiento”, lo que sugiere que el joven participaba en las celebraciones de Halloween.

La Policía Metropolitana de Bogotá continúa recolectando material de cámaras de seguridad para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y si hubo premeditación o consumo de alcohol de por medio.

El caso ha causado conmoción entre estudiantes y ciudadanos por las similitudes con la muerte de Luis Andrés Colmenares, ocurrida hace 15 años, también durante una noche de Halloween.

Estas son las declaraciones del secretario:

