La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. dio detalles de la muerte de un joven de 20 años que ingresó el 31 de octubre al servicio de urgencias del Hospital Chapinero, luego de sufrir un trauma craneoencefálico severo.

En un comunicado oficial, la entidad explicó que el paciente fue llevado al hospital por la Policía Nacional y un acompañante. Tras ser valorado por el equipo médico de urgencias, se decidió su traslado al Hospital Simón Bolívar, centro de alta complejidad, para recibir atención especializada.

De qué murió Jaime Esteban Moreno, estudiante de los Andes, en Halloween

Según el reporte, el paciente fue ingresado al servicio de neurocirugía y posteriormente atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde recibió manejo interdisciplinario.

Sin embargo, durante su estancia en cuidados intensivos entró en paro cardiorrespiratorio. Pese a las maniobras de reanimación adelantadas por el personal médico, el joven fue declarado fallecido.

Autoridades investigan muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de los Andes

El coronel Jorge Arizal, comandante de la Policía de Barrios Unidos, confirmó que fueron capturados tres presuntos agresores en el mismo lugar del hecho.

“Esas tres personas, las cuales son capturadas posteriormente, no registran antecedentes penales. Se produce una riña como tal entre ellos. La patrulla se encuentra en el sitio de manera inmediata y activa todos los protocolos”, indicó el uniformado.

Este suceso ocurrido justamente en Halloween, recuerda el caso de Luis Andrés Colmenares, quien estudiaba en el mismo centro educativo.

