El caso del trágico accidente ocurrido en la mañana de este viernes 31 de octubre en la avenida José Celestino Mutis, en el occidente de Bogotá, sigue provocando indignación. La Policía de Tránsito confirmó en las últimas horas que el conductor del vehículo particular implicado en el siniestro se dio a la fuga.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Galán no le come cuento a protestas de moteros: dio dura respuesta que no les gustará ni cinco)

Pese a que testigos intentaron detenerlo minutos después del impacto, el hombre finalmente huyó. De acuerdo con el teniente coronel John Silva, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, el responsable logró escapar del lugar antes de ser retenido por las autoridades.

El comandante también confirmó que el vehículo involucrado transitaba en sentido occidente-oriente cuando perdió el control, invadió la calzada contraria y chocó contra al menos cuatro vehículos, entre ellos dos motocicletas, cuyos conductores fallecieron de manera inmediata.

“Estamos adelantando todas las investigaciones para localizarlo y presentarlo ante la Fiscalía General de la Nación”, añadió aseguró Silva, según citó el periódico.

Videos que circularon en redes mostraron cómo la comunidad intentó impedir que el conductor y su acompañante huyeran. Una mujer, quien grabó los hechos, gritó que “van borrachos” y alertó a otros transeúntes al ver que los implicados intentaban subirse a otro carro. “¡Se van a volar!”, se le escucha decir, mientras dos hombres corren para retener al sujeto.

A pesar de los esfuerzos, el responsable logró huir minutos después, y las autoridades confirmaron que aún no ha sido ubicado. Las imágenes, difundidas ampliamente en redes, han servido como evidencia clave para identificar al conductor y reconstruir la secuencia del accidente.

Fuentes de la investigación revelaron que los videos ya fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación, que ahora lidera la búsqueda del hombre que manejaba el vehículo. Si se comprueba que conducía en estado de embriaguez, podría enfrentar cargos por homicidio culposo agravado, con penas que pueden superar los 15 años de prisión.

¿Qué se sabe del accidente en Engativá?

El siniestro ocurrió hacia las 5:50 a. m. de la mañana de este viernes, en la avenida José Celestino Mutis (calle 63) con carrera 98, en la localidad de Engativá. El carro blanco perdió el control, se volcó e impactó violentamente contra dos motocicletas y otros automotores que circulaban en sentido contrario.

Acá, el video del accidente:

#NoticiaW #Bogotá | Este es el video que muestra el momento en el que un hombre perdió el control de su vehículo y embistió a dos motociclistas que perdieron la vida. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos que causaron el accidente en la calle… pic.twitter.com/0mV38sUrYS — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 31, 2025

Las autoridades confirmaron la muerte de dos motociclistas, una de ellas mujer, y una persona más resultó gravemente herida. Las víctimas fueron atendidas por paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Bogotá y de la Secretaría de Salud, pero dos de ellas no sobrevivieron debido a la gravedad del impacto.

El accidente generó un colapso en la movilidad del occidente de la ciudad, ya que la vía tuvo que ser cerrada por varias horas mientras se realizaban las diligencias judiciales. La Secretaría de Movilidad recomendó tomar rutas alternas como la calle 80 y la avenida Chile.

* Pulzo.com se escribe con Z