La jornada de este 30 de octubre ha estado marcada por protestas de moteros que han colapsado el sur, el norte y el occidente de la capital colombiana.

Sobre estos hechos, en Noticias Caracol le preguntaron a Galán si las restricciones de movilidad para moteros (que desataron las protestas) se mantienen para el fin de semana que está por empezar.

“Es una medida que se tomó cuando tuvimos la información suficiente y se analizó. Sé que es difícil, pero es de choque y solo será por un fin de semana. Necesitamos ejercer autoridad porque hay actores viales que no respetan nada. Es temporal y limitada. Es una medida que se mantiene este fin de semana”, sentenció Galán acerca de las restricciones para moteros que empiezan este jueves y van hasta el próximo lunes festivo.

Bogotá enfrenta una jornada de caos por las protestas de motociclistas que bloquean múltiples vías en rechazo a las nuevas restricciones impuestas por la Alcaldía, las cuales prohíben el tránsito con parrillero y la circulación de motos en vías principales entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m., desde el 30 de octubre hasta el 3 de noviembre.

Desde las 7:00 a. m., decenas de conductores se concentraron en puntos clave como la avenida Villavicencio con Autopista Sur y la calle 100 con Autopista Norte, donde realizaron bloqueos totales y “planes tortuga” que paralizaron la movilidad.

Transmilenio cerró en varias zonas de la ciudad

En el Portal Américas se reportaron actos violentos y barricadas, lo que incrementó el caos y generó temor entre los ciudadanos.

El sistema Transmilenio tuvo que suspender operaciones en la troncal de las Américas y en varias estaciones, incluyendo Puente Aranda, Banderas y el Portal Américas, afectando a más de 330.000 usuarios.

En otras zonas, como la carrera séptima y la Autopista Sur, persisten los desvíos y cierres. Las autoridades piden calma y advierten que las medidas son temporales, pero la capital continúa completamente colapsada por las manifestaciones que han derivado en enfrentamientos y graves afectaciones al transporte público.

