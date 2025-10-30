La jornada de este 30 de octubre ha estado marcada por protestas de moteros que han colapsado el sur, el norte y el occidente de la capital colombiana.
Sobre estos hechos, en Noticias Caracol le preguntaron a Galán si las restricciones de movilidad para moteros (que desataron las protestas) se mantienen para el fin de semana que está por empezar.
🚨 Por manifestaciones ajenas a la operación en diferentes zonas de la ciudad, nuestro componente troncal y zonal presenta afectaciones y retrasos en todo el sistema.
“Es una medida que se tomó cuando tuvimos la información suficiente y se analizó. Sé que es difícil, pero es de choque y solo será por un fin de semana. Necesitamos ejercer autoridad porque hay actores viales que no respetan nada. Es temporal y limitada. Es una medida que se mantiene este fin de semana”, sentenció Galán acerca de las restricciones para moteros que empiezan este jueves y van hasta el próximo lunes festivo.
Bogotá enfrenta una jornada de caos por las protestas de motociclistas que bloquean múltiples vías en rechazo a las nuevas restricciones impuestas por la Alcaldía, las cuales prohíben el tránsito con parrillero y la circulación de motos en vías principales entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m., desde el 30 de octubre hasta el 3 de noviembre.
Desde las 7:00 a. m., decenas de conductores se concentraron en puntos clave como la avenida Villavicencio con Autopista Sur y la calle 100 con Autopista Norte, donde realizaron bloqueos totales y “planes tortuga” que paralizaron la movilidad.
Transmilenio cerró en varias zonas de la ciudad
En el Portal Américas se reportaron actos violentos y barricadas, lo que incrementó el caos y generó temor entre los ciudadanos.
El sistema Transmilenio tuvo que suspender operaciones en la troncal de las Américas y en varias estaciones, incluyendo Puente Aranda, Banderas y el Portal Américas, afectando a más de 330.000 usuarios.
En otras zonas, como la carrera séptima y la Autopista Sur, persisten los desvíos y cierres. Las autoridades piden calma y advierten que las medidas son temporales, pero la capital continúa completamente colapsada por las manifestaciones que han derivado en enfrentamientos y graves afectaciones al transporte público.
