Bogotá enfrenta una jornada de fuertes afectaciones en el sistema de transporte Transmilenio debido a múltiples bloqueos y manifestaciones en varios puntos de la ciudad. Las troncales de las Américas y de la autopista Sur están cerradas por el momento.
En la Avenida de las Américas con carrera 49, los servicios TransMiZonal operan con desvíos y los buses troncales solo avanzan hasta la calle 13 con carrera 49.
⏰#TMAhora: (7:30 a.m.)
📍Av Américas con carrera 49
⭕️ Por bloqueos sobre el corredor, continúan los servicios TransMiZonal con desvíos y la flota troncal avanza con retornos a la altura de la calle 13 con carrera 49.
📍 Av. Villavicencio con Av. Ciudad de Cali
— TransMilenio (@TransMilenio) October 30, 2025
En la Avenida Villavicencio con Avenida Ciudad de Cali, las rutas también presentan desvíos por una protesta ajena a la operación.
Como consecuencia, permanecen cerradas las estaciones Puente Aranda, Distrito Grafiti, Pradera-Plaza Central, Marsella, Américas con Boyacá, Mandalay, Banderas, Transversal 86, Biblioteca Tintal, Patio Bonito y el Portal Américas.
Además, se suspendió el servicio de alimentación en Portal Américas y Banderas. Otros puntos críticos incluyen la carrera 79 con calle 39A sur, la carrera séptima con calle 32 y la autopista Sur con Avenida Villavicencio, donde los desvíos continúan activos.
En total, se estima que 331.308 usuarios resultan afectados por las interrupciones. Transmilenio pidió a los ciudadanos no abrir las puertas de los buses ni caminar por los carriles exclusivos, para evitar accidentes y permitir una mejor regulación del sistema.
