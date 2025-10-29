Nuevamente, la movilidad de Bogotá se ve duramente afectada por cuenta de una jornada de manifestaciones. Esta vez, el punto donde se formaron trancones fue la concurrida carrera Séptima.
Según el reporte de la Secretaría de Movilidad, la protesta inició a la altura de la calle 67 cerca de las 11 de la mañana. Posteriormente, se desplazaron sobre la calle 72, en dirección hacia el oriente y despejaron la carrera Séptima.
[11:31 a.m.] #AEstaHora | Manifestantes avanzan por la Calle 72 hacia el occidente, se tiene afectación total de la calzada. ✅Se habilita en su totalidad la carrera Séptima.Lee También
⭕️Vial alterna: Calle 76 al occidente. https://t.co/9qU4L4T4g0 pic.twitter.com/7EfW3Nn6wi
— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 29, 2025
Más manifestaciones en Bogotá
En el sur de Bogotá también hay jornadas de manifestaciones. Un grupo tiene bloqueado la carrera 79 con la calle 39A sur, mientras que otro está ubicado en la avenida Agoberto Mejía con calle 38C sur.
