A esta hora, un trancón complica la movilidad en la calle 26, de Bogotá. El bloqueo se presenta desde las 12 del mediodía, a la altura de la carrera 50, en el sentido oriente-occidente.
Según informó Blu Radio, se trataría un movimiento de la fuerza pública que exige un aumento salarias para sus funcionarios. La protesta se lleva a cabo frente al monumento de los Héroes Caídos.
[12:17 p. m.] #MovilidadAhora | Se presenta manifestación y avanzan en contravía por el corredor de la Calle 26 con carrera 59, en sentido Occidente – Oriente, generando afectación vial en la calzada.Lee También
Las dos hipótesis que se tienen sobre la mujer que se lanzó al río con su bebé de 10 meses, en Bogotá Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá: inclusión, liderazgo femenino y oportunidades para todos en septiembre Destapan doble vida del asesinado frente al búnker de la Fiscalía; era dueño de restaurante en Bogotá A conductor de SITP en Bogotá le tocó sacar llave para defenderse de colados que lo amenazaron
👮Grupo Guía realiza cierres viales y desvía los vehículos en la zona. pic.twitter.com/MUtR7pZgRN
— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 28, 2025
Frente a la situación, se complica la llegada la llegada al aeropuerto El Dorado, por lo que, si tiene un vuelo, debe salir antes de lo programado. Las autoridades hacen desvíos para tratar de descongestionar el lugar.
