A esta hora, un trancón complica la movilidad en la calle 26, de Bogotá. El bloqueo se presenta desde las 12 del mediodía, a la altura de la carrera 50, en el sentido oriente-occidente.

Según informó Blu Radio, se trataría un movimiento de la fuerza pública que exige un aumento salarias para sus funcionarios. La protesta se lleva a cabo frente al monumento de los Héroes Caídos.

Frente a la situación, se complica la llegada la llegada al aeropuerto El Dorado, por lo que, si tiene un vuelo, debe salir antes de lo programado. Las autoridades hacen desvíos para tratar de descongestionar el lugar.

