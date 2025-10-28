Los casos de intolerancia en el sistema Transmilenio de Bogotá siguen en aumento, y esto se evidencia en un reciente enfrentamiento entre dos mujeres en el portal de las Américas.

Un video muestra el bochornoso momento en que dos usuarias se toman del cabello y se agreden mutuamente. La grabación evidencia que una de ellas cae al piso, pero la confrontación continúa.

Lo insólito es que se observa a una ciudadana que intenta detener la pelea; sin embargo, varios de los testigos impidieron su intervención y alentaban el enfrentamiento.

Además, pasaron varios minutos sin que hiciera presencia el personal de seguridad ni oficiales de la Policía de Bogotá. Luego, las mismas contrincantes decidieron detenerse por un momento, aunque los reclamos continuaban.

#BOGOTÁ. A los golpes termino una discusión entre dos mujeres la noche de este lunes 27OCT, en el Portal de las Américas. Según informan el hecho de intolerancia se dio por un tema de racismo. ÚNETE 👉 https://t.co/3BpXy3Y374 pic.twitter.com/OzQ3at8oBW — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 28, 2025

¿Qué habría provocado la pelea entre las dos mujeres en el portal Américas de Transmilenio?

De acuerdo con una versión que circula en redes sociales, el conflicto habría surgido por un aparente caso de racismo. En estos casos, las autoridades recomiendan hacer las denuncias respectivas antes de recurrir a la violencia.

En este sentido, el Concejo de Bogotá expresó su preocupación por el aumento de riñas e intolerancia dentro de las instalaciones del sistema de transporte público.

Para el concejal Armando Gutiérrez, del Partido Liberal, el origen de esos comportamientos está relacionado con la salud mental de los usuarios, e hizo un llamado a la administración distrital.

“Se requiere una política clara para atender problemas de salud mental que puedan estar relacionados con estos comportamientos agresivos”, se lee en un comunicado del cabildante.

