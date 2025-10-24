Ante la circulación de vehículos particulares en Bogotá decorados con logos e insignias parecidas a las de Transmilenio y el servicio zonal SITP, la empresa aclaró que estos automotores no hacen parte del sistema de transporte público.

Según informó La FM, los propietarios adaptaron temporalmente sus vehículos con motivos alusivos al sistema como parte de celebraciones de ‘Halloween’, sin autorización ni vínculo con la operación oficial. La entidad reiteró que solo los buses identificados con la imagen institucional y placas oficiales forman parte del sistema, e hizo un llamado a los ciudadanos para no dejarse confundir.

La ocurrencia de los conductores no pasó desapercibida en redes sociales y los comentarios no se hicieron esperar. Con humor, los usuarios de redes sociales reaccionaron con apuntes como: “En Bogotá ponen a trabajar a los buses desde niños”, “Cuando crezca quiere ser un biarticulado”, “Transmilenio personalizado”, entre otros.

#Bogotá | 🎃🚌 Ante la presencia de vehículos particulares circulando por Bogotá con logos e insignias parecidas a las de TransMilenio, la empresa aclaró que no pertenecen al sistema. 🔹 Indicó que sus propietarios los decoraron temporalmente por Halloween 👻 y que no tienen… pic.twitter.com/mxF0cJAIKq — La FM (@lafm) October 24, 2025

Más de 10 estaciones de Transmilenio cerradas por accidente en Bogotá

En más noticias relacionadas con Transmilenio, en la mañana de este viernes 24 de octubre ocurrió un accidente que llevó a cerrar diez estaciones de la troncal Caracas sur.

Esto, debido a que un motociclista perdió la vida al chocar contra una volqueta en la avenida Caracas con calle 44 Sur, en sentido norte-sur.

Sin embargo, pasadas las horas, el servicio en la troncal fue restablecido y la empresa de transporte ha dado a conocer que todas las estaciones funcionan con plena normalidad.

[06:35 a.m.] #AEstaHora | Unidad de criminalística en el punto. Grupo Guía y @TransitoBta, apoyan la regulación del tráfico. 🚧 Se realiza cierre total de la Av. Caracas. https://t.co/Bmv2pwpsOK pic.twitter.com/kD84XI9TMf — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 24, 2025

