Una nueva jornada de manifestaciones se registra este miércoles en Bogotá, a la altura de la Universidad Nacional, y ya causa importantes afectaciones en la movilidad sobre la avenida NQS.

Según informó la Secretaría de Movilidad, los manifestantes se concentran en la NQS con calle 45, sentido norte–sur, bloqueando parcialmente la vía. Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas por la calle 80 y la calle 68 para evitar la congestión que se presenta en ese corredor vial.

#Atención📢 ⚠️Manifestantes se ubican en la Av. NQS con calle 45 sentido Norte – Sur y generan afectación en la vía. ⭕️Rutas Alternas:

✅Calle 80

✅Calle 68 👮‍♂️Agentes Civiles, Grupo Guía y @TransitoBta gestionan la movilidad. pic.twitter.com/UhmIrmnw9e — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 22, 2025

Cierres en Transmilenio por protestas

Por su parte, Transmilenio confirmó que la protesta afecta directamente la troncal NQS, lo que obligó a implementar medidas operativas para mantener la circulación del sistema.

“Por manifestación ajena a la operación en la Universidad Nacional, a la altura de la avenida NQS con calle 53, las rutas zonales inician desvíos preventivos. Las rutas troncales inician contraflujo sentido norte–sur, y la estación Universidad Nacional suspende su operación temporalmente”, informó la entidad.

⏰#TMAhora (6:33 p.m) 📍Troncal NQS 🔵Por manifestación ajena a la operación en la Universidad Nacional a la altura de la avenida NQS con calle 53, rutas Zonales inician desvíos preventivos. 🔴Rutas troncales inician contraflujo sentido norte – sur, la estación Universidad… pic.twitter.com/KZ4C9NczTh — TransMilenio (@TransMilenio) October 22, 2025

Autoridades hacen seguimiento en la zona para garantizar la movilidad y la seguridad de los usuarios, mientras se espera que la situación se normalice en las próximas horas.

