Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este viernes 24 de octubre en el sur de Bogotá, cuando un motociclista perdió la vida al chocar contra una volqueta en la avenida Caracas con calle 44 Sur, en sentido norte-sur.

El siniestro obligó a cerrar varias estaciones de TransMilenio y provocó un fuerte impacto en la movilidad de ese sector de la capital. De acuerdo con el reporte oficial entregado por el sistema de transporte, el hecho provocó una gran congestión vehicular y afectó la operación del sistema troncal.

El accidente se presentó justo en uno de los corredores más importantes y concurridos de la ciudad, por donde circulan miles de ciudadanos cada día. Las autoridades de tránsito y el equipo de criminalística se desplazaron de inmediato hasta el punto para adelantar el levantamiento del cuerpo y comenzar la investigación correspondiente.

[06:35 a.m.] #AEstaHora | Unidad de criminalística en el punto. Grupo Guía y @TransitoBta, apoyan la regulación del tráfico. 🚧 Se realiza cierre total de la Av. Caracas. https://t.co/Bmv2pwpsOK pic.twitter.com/kD84XI9TMf — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 24, 2025

¿Qué estaciones de Transmilenio fueron cerradas?

Ese sector de la avenida Caracas, una de las arterias principales del transporte público en Bogotá, quedó prácticamente paralizado. Por tal motivo, Transmilenio cerró las siguientes estaciones:

Olaya.

Calle 40 sur.

Santa Lucia.

Consuelo.

Socorro.

Molinos.

Danubio.

Parque Tunal.

Biblioteca Tunal.

Portal Tunal.

Portal Usme.

⏰#TMAhora: (6:30 a.m) 📍Troncal Caracas Sur Reporte de afectación a la operación Por procedimiento de Unidad de Tránsito y Criminalística en la avenida Caracas con calle 44 sur las estaciones: Olaya, calle 40 sur, Santa Lucia, Consuelo, Socorro, Molinos, Danubio, Parque… pic.twitter.com/Gk6nGvDE6N — TransMilenio (@TransMilenio) October 24, 2025

De igual manera, se dejaron de prestar algunos servicio de alimentación. Estos fueron:

Usme.

Tunal.

Molinos Cll40 sur.

Pasadas las 7:00 de la mañana, las autoridades lograron destrabar algunas de las congestiones vehiculares que se estaban presentando en el sector, por lo que el sistema de transporte pudo reabrir ciertas estaciones.

Sin embargo, algunas personas siguen caminando para encontrar otro tipo de transporte que les permita llegar a sus destinos.

