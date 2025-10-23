En un hecho que se volvió viral, un sujeto trató de robarse un celular metiendo la mano por una ventana de un bus de Transmilenio en Bogotá, pero terminó colgando luego de que lo agarraran del brazo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Sujeto que baleó a militares en Mazurén (Bogotá) iba con 3 mujeres; Ejército da detalles)

Algunos usuarios que presenciaron, al interior del vehículo, lograron sostener al intrépido ladrón que la vio fácil en su intento de arrebatar un móvil. De esta manera, el joven delincuente quedó colgando del articulado.

Sin embargo, la lección no terminó ahí y algunas personas que observaron lo sucedido, desde afuera, decidieron arrebatarle los pantalones. Todo quedó grabado en video y subido a redes sociales.

Lee También

Además, en la grabación se observa que un ciudadano tomó un palo y le dio varios golpes, en medio de los lamentos del delincuente que se llevó algunos coscorrones e insultos de parte de la mujer que casi se queda sin el objeto tecnológico.

#PALOTERAPIA 💥 Delincuente intentó robar celular por la ventana de un @TransMilenio pero pasajeros que en es momento iban dentro del articulado, lograron retenerlo. En videos se observa al individuo que quedó colgado en la parte externa del bus mientras le asignan paloterapia. https://t.co/BF2gRHWdA2 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 24, 2025

Reacciones sobre el ladrón que quedó colgando de bus de Transmilenio

Varios internautas dieron sus puntos de vista sobre lo sucedido y hasta felicitaron a los ciudadanos que castigaron al hombre que se la quería dar de vivo, aprovechando que la ventana estaba abierta.

“Joder, yo quisiera hacer eso algún día, me robaron el teléfono una vez así” y “Los rolos ya están aprendiendo algo de nosotros los paisas”, son algunas de las reacciones a la publicación de ‘X’.

* Pulzo.com se escribe con Z