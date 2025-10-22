Otro bus en Bogotá fue blanco de la inseguridad, luego de que unos ladrones hicieron un atraco masivo a los pasajeros que iban adentro. La situación fue grabada en un video y evidenció la crudeza con la que criminales intimidan a sus víctimas para quitarles sus pertenencias.

(Le puede interesar: Nueva modalidad de robo en Bogotá: conductores de ‘app’ estarían usando cascos con droga)

El hecho ocurrió sobre la Autopista Sur de la capital, en inmediaciones de Soacha, y se habría registrado en horas de la noche. El conductor de otro bus, que iba justo detrás del vehículo de transporte público en el que ocurrió el atraco, mostró cuando dos ladrones se subieron para atracar a los usuarios.

De acuerdo con la grabación, uno de los atracadores tenía puesta una chaqueta azul oscura, mientras que su cómplice usaba un saco y una gorra roja. Los sujetos sacaron cuchillos a los pasajeros, quienes no tuvieron más opción que subir las manos para no resultar lastimados.

Para colmo, los dos ladrones se bajaron del bus gris y caminaron como si nada entre los carros que estaban en la vía, para finalmente perderse en medio del tráfico.

Este atraco aumenta preocupación, ya que hace menos de tres días, el 20 de abril, se registró otro atraco a un vehículo de transporte público en la autopista Sur, llegando a Soacha. En este caso, también registrado en video, un criminal que llevaba una chaqueta de una empresa de seguridad privada sacó un arma blanca de un tamaño considerable e intimidó a los pasajeros. Lo más aterrador del caso es que el sujeto atacó con el cuchillo a varios pasajeros.

