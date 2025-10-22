La inseguridad en Bogotá no da tregua y diariamente los casos de asesinatos, robos y extorsiones son el pan de cada día que se tiene que enfrentar la ciudadanía. Ahora, un nuevo sicariato se registró en la localidad de Kennedy, lo que tiene atemorizados a los vecinos por la crueldad que utilizaron los criminales con la víctima, según informó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo.

El hecho ocurrió puntualmente en el barrio Los Almendros, más exactamente en la calle 41 sur con carrera 97d, donde un hombre, de aproximadamente 29 años, se estaba desplazando por una de las calles del sector a punto de doblar por una de las esquinas, cuando de repente se encontró con unos sujetos que lo amenazaron con armas de fuego, de acuerdo con la citada cadena radial.

La víctima, al percatarse de lo sucedido, no tuvo más remedio que dar media vuelta y salir a correr por uno de los callejones del sector para buscar un escondite; sin embargo, los delincuentes dejaron que avanzara unos metros y desenfundaron sus armas de fuego propinándole varios disparos y dejándolo gravemente herido en el piso, como mencionó la emisora.

“El señor murió en el acto, recibió por lo menos ocho disparos, fue terrible lo que ocurrió aquí en el barrio”, dijo una de las vecinas al periodista en el citado informe radial.

Por ahora se desconoce la identidad de la víctima, pero se cree que el asesinato se debe a un ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales que se mueven por la localidad de Kennedy. La Fiscalía abrió un proceso de investigación y las autoridades revisan cámaras de seguridad para establecer el recorrido de los sicarios.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.