Un intento de hurto en un bus de TransMilenio terminó de la peor manera para el ladrón. En un video difundido por ‘Gato Noticias’, de Olímpica Stereo, se ve el momento en que un hombre quedó literalmente colgando de una ventana del articulado tras ser sorprendido en pleno robo.

De acuerdo con la información difundida, el sujeto habría intentado sacar objetos personales de los pasajeros por una de las ventanas superiores del bus, sin imaginar que varias personas reaccionarían de inmediato para impedirle escapar.

En las imágenes se observa cómo los usuarios logran sujetarlo por un brazo mientras intentaba huir, dejándolo colgando por varios segundos ante la mirada de todos. El bus se detuvo poco después y varios pasajeros bajaron del vehículo para enfrentarlo.

Ladrón quedó sin nada en Transmilenio

El presunto ladrón recibió algunos golpes y, en medio del forcejeo, terminó con el pantalón abajo, dejando su trasero completamente expuesto, escena que desató una mezcla de indignación y burla entre los presentes.

Se presume que, posteriomente, unidades de Policía llegaron al lugar y trasladaron al hombre a una estación para definir su situación judicial.

El video volvió a encender las alarmas por la inseguridad en el sistema de transporte de Bogotá, donde los casos de hurto a pasajeros se han convertido en una constante y generan creciente preocupación entre los ciudadanos.

