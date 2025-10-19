Una jornada deportiva que debía ser de celebración terminó en tragedia en las calles de Bogotá. Durante la reconocida carrera atlética de 15 kilómetros adelantada este domingo 19 de octubre, un participante identificado como Javier Enrique Suárez sufrió un colapso súbito en pleno recorrido y falleció minutos después.

De acuerdo con información de ‘Gato Noticias’, de Olímpica Stereo, el deportista se desplomó a la altura del kilómetro 12, en el norte de la capital, mientras avanzaba junto a cientos de corredores. Testigos relataron que la emergencia se presentó de manera repentina y que el personal médico de la competencia reaccionó de inmediato.

Los socorristas le practicaron maniobras de reanimación en el lugar y luego lo trasladaron en una ambulancia medicalizada al Hospital San José Infantil, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento.

A través de un comunicado, Correcaminos de Colombia, entidad organizadora del evento, lamentó profundamente lo ocurrido y expresó sus condolencias a los familiares y allegados de Suárez. “Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos”, indicó la organización.

El hecho causó consternación entre los participantes y espectadores de la carrera, que reunió a miles de aficionados del atletismo. En redes sociales, varios corredores manifestaron su tristeza y enviaron mensajes de solidaridad a la familia del deportista fallecido.

