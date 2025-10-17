El joven, cuyo nombre en TikTok es ‘ChinchePB’, publicó un video en el que habla de un procedimiento muy delicado al que la fallecida ‘influencer’ se habría sometido. La grabación fue viralizada por otras cuentas de TikTok.

“Muy duro. Ella siempre fue una persona muy luchona, yo pensé que ella iba a salir de esto porque es una persona muy luchona. Ella tuvo dos paros cardiovasculares”, detalló el joven en esa red social.

Esto dijo el joven:

Posteriormente, reveló detalles inéditos sobre una cirugía a la que ‘Baby Demoni’ se habría sometido. Allí, habló de algunas complicaciones que se le habrían presentado a ella en ese momento.

“En la cirugía se aguantó todo el dolor de la cirugía y no era cualquier cirugía, era una liposucción. Imagínese uno aguantar ese dolor”, resaltó el joven.

Quién era ‘Baby Demoni’, joven ‘influencer’ que murió

La muerte de María Alejandra Esquin, conocida como ‘Baby Demoni’, ha causado gran conmoción entre sus seguidores y el mundo digital.

La joven de 24 años fue hallada sin vida el 14 de octubre en su vivienda, en circunstancias que aún no han sido aclaradas. Aunque la versión inicial apuntaba a un posible suicidio, familiares y amigos cercanos, entre ellos Yina Calderón, han pedido una investigación profunda al considerar que existen inconsistencias en el caso.

Calderón aseguró que el cuerpo de la creadora de contenido presentaba huellas de asfixia y no señales típicas de un suicidio, además de recalcar que la víctima se encontraba feliz tras someterse a una cirugía estética. Juliana Calderón, hermana de Yina, afirmó que el dictamen médico preliminar hablaba de un posible intento de homicidio.

En contraste, la pareja de ‘Baby Demoni’, conocida como ‘Samor one’, declaró en redes sociales que tras una discusión salió de la casa y, al regresar, la encontró en estado crítico, intentando hacerse daño.

El joven negó las acusaciones y anunció acciones legales contra quienes lo han señalado. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial, mientras familiares, amigos y seguidores exigen que se esclarezcan las verdaderas causas del fallecimiento.

