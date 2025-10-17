En la mañana de este 17 de octubre, se confirmó el fallecimiento de Gustavo Angarita, famoso actor colombiano. Sandra Eichler, una de sus sobrinas, fue la encargada de dar la triste noticia que enluta el mundo del entretenimiento del país.

Sigue a PULZO en Discover

Los quebrantos de salud del actor que participó de la ‘Ley del corazón’ viene desde varios meses atrás. En abril, Angarita fue hospitalizado luego de ir al médico a exámenes de rutina. El periodista Carlos Ochoa explicó que los médicos lo vieron muy débil, por lo que decidieron hospitalizarlo.

(Vea también: En fotos: el actor de ‘Padres e hijos’ que pidió eutanasia, no se la autorizaron y falleció)

Gustavo Angarita y su última foto con vida

Su hijo y también actor, Gustavo Angarita Jr., fue el encargado de confirmar que su papá estaba hospitalizado. Subió una foto a sus redes sociales el 29 de abril a blanco y negro de Angarita acostado en la cama de un hospital y con los ojos cerrados.

Lee También

“Después de los aplausos, viene el silencio, pero el rugir de ese gran publicó culto, desvanecido en el tiempo, nunca se podrá olvidar”, escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gustavo Angarita (@gusangarita)

¿Qué enfermedad tenía Gustavo Angarita?

Gustavo Angarita enfrentó una serie de enfermedades que deterioraron gravemente su salud y lo obligaron a ser hospitalizado en varias ocasiones. Su estado preocupó sus familiares y seguidores, pues en más de una oportunidad se temió por su recuperación debido a los continuos quebrantos que lo mantuvieron postrado en diferentes clínicas.

Angarita padeció un cáncer con metástasis que afectó una de sus piernas y le impidió movilizarse con normalidad, razón por la cual permaneció internado bajo constante supervisión médica. Su hijo, Gustavo Angarita Jr., fue quien se encargó de acompañarlo y seguir de cerca los tratamientos. Antes de ese diagnóstico, el actor también había sido hospitalizado tras detectarle una deficiencia de calcio y magnesio, condición que ponía en riesgo su corazón.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.